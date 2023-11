El editorial de Facundo Pastor: "A la suerte hay que ayudarla"

¿Qué lugar tendrá guardada la historia para el Gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué calificación histórica se le va a poner al Gobierno de el todavía presidente Alberto Fernández? No lo tengo claro, lo abro como una pregunta. Me lo pregunto en voz alta. Te comparto la pregunta por ahí vos tenés alguna calificación; por ahí vos le ponés alguna palabra que pueda resumir sintetizar estos cuatro años.

Cuando se habla se habla del Gobierno de Alberto Fernández, inevitablemente se va a hablar, y mucho, de su relación con Cristina Fernández de Kirchner. Paréntesis: empezó la reunión en estos momentos entre CFK y Victoria Villarruel Ya voy a ir en vivo al Senado, vuelvo.

¿Qué lugar le tiene reservada la historia argentina al Gobierno de Alberto Fernández? Y cuando pasen los años, ¿cómo analizaremos ese vínculo tormentoso que tuvieron el presidente y la vicepresidenta?, que fue quien lo eligió, Alberto Fernández, en una jugada política electoral que luego no sirvió.

El propio Alberto fue tratado muchas veces como un invento de Cristina, o como un títere de Cristina. Hoy, en una entrevista con el "Negro" Oro para el diario uruguayo El Observador, Alberto le pone palabras a la historia: (audio) "A mí me causa gracia porque los medios argentinos decían que yo era un títere, y resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina. Es el único que tenía enfrentado a Cristina, con lo cual muy títere no era, muy títere, no era ese era el problema. Y la queja de "no me escuchan" es que no es que no escucho oír, escucho porque además me lo dicen por escrito en tweets. Me lo dicen. Oír, oír, escucho. Lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo.

Esto decía Alberto Fernández, de ese mote de "títere", que seguramente lo habrás escuchado muchas veces. También hizo una evaluación de su gestión. También habló e hizo un repaso de sus cuatro años, dijo entre otras cosas "no era mi misión obedecerla a Cristina". (audio) Yo creo que yo creo que ella confunde las cosas. Escuchar fue escuchada, fue escuchada, fue leída, mandaba cartas pública, tuits, hacía declaraciones y además la escuchaba en privado. Lo que es verdad es que no la obedecía en todo lo que ella hubiera querido que la obedezca. Pero no era mi misión obedecerla y ella lo supo desde el primer día. Yo no estaba ahí para obedecerla y yo no obedecerla. No, no era mi misión obedecerla, y ella lo supo desde el primer día. Lo supo del primer día. Y además ella tuvo un antecedente conmigo en el 2008, cuando estuve en desacuerdo con la lógica que se había planteado post crisis de la 125. Dije "hasta acá llegué", me fui y ahí me fui, porque yo era un empleado del Gobierno en el jefe de Gabinete de Gobierno. Ahora soy el presidente. Ahora tengo que quedarme, hacer frente, tomar decisiones y actuar.

Hasta ahí una explicación en dos sentidos. Primero en aquel mote de títere, segundo en aquella relación que, por supuesto, ya queda en el pasado y formará parte de la historia. Le quedan a Alberto Fernández poco más de dos semanas al frente del Gobierno argentino.

Antes de cerrar esta nota con el "Negro" Oro, dijo Alberto Fernández algo así: "La verdad que tenemos que reconocer que me faltó un poco un poco más de suerte". Habrás escuchado, en más de una oportunidad una frase popular conocida, repetida: "A la suerte hay que acompañarla".

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: