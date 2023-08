El editorial de Facundo Pastor: "¿A qué va a jugar Mauricio Macri?"

¿A qué va a jugar Mauricio Macri? podría hacer una pregunta para iniciar este comentario editorial; la puedo reformular la pregunta a qué va a jugar o con quién va a jugar. No sigan buscando cosas raras: Macri va a jugar con Bullrich. Uno podría responder eso, pero empiezan a aparecer algunas dudas, en el propio espacio de Macri y Milei, que ha hecho un curso acelerado de leer la realidad, y de leer lo que está sucediendo de manera bastante correcta, se dio cuenta, olió, olfateó lo que estaba pasando en el espacio de Juntos por el Cambio.

Entonces vuelvo ¿A qué a jugar Mauricio Macri? ¿con quién va a jugar? ¿Llegará o no llegará una foto de apoyo, una frase de apoyo? Contundente. Lo que sí llegó fue la movida que hizo Milei en las últimas horas, que si la Argentina fuese un tablero de ajedrez, movió Milei.

Es tan increíble todo que la figura que Milei piensa para darle a Macri, si llegara a ser o llegase a ser presidente no existe, por encima de un canciller. Nunca lo había escuchado yo a eso. Habría que crearla a la figura, no está creada, pero Milei movió hábilmente y salió a decir: "Macri tendría un papel sumamente importante en mi Gobierno".

Alguna vez en este espacio dije que Macri se dedicó en el último tiempo a arruinar a todos sus hijos políticos, aquellos que fundaron el espacio opositor, que luego llegaron a ser Gobierno, y basta con enumerar ¿Se acuerdan cuando Macri no le permitió desdoblar a María Eugenia Vidal las elecciones y la condenó al fracaso contra Kicillof? Por 17 puntos perdió Vidal, la mandó al ostracismo. Lo mismo sucedió con Horacio Rodríguez Larreta. Larreta sacó 11 puntos, 6 sacó Grabois. Ese fue el comportamiento que Macri tuvo con Vidal, y que tuvo con Larreta apoyando a Bullrich, los hundió políticamente.

Posiblemente, quizás alguno diga que es muy psicoanalítico este momento. Macri hizo con sus hijos políticos, lo que su padre hizo con él, porque las veces que uno lo escuchó declarar a Franco Macri respecto a Mauricio Macri fue letal.

Pocas palabras para sumar a eso ¿no? Macri, que ha ha superado a su padre, porque su padre ha sido un gran empresario, Macri fue presidente. Fue más que su padre: logró superarlo. Macri sobre Franco Franco sobre Macri. Superado el momento psicoanalítico, vuelve el momento político.

¿A qué va a jugar Macri? ¿Con quién va a jugar? ¿Llegará o no llegará ese momento que hoy planteaba Ramón, que están reclamando en el espacio interno? Ojo, que tampoco le fue muy bien, porque Patricia Bullrich sacó 17 puntos, quedó tercera.

¿A qué va a jugar Mauricio Macri o con quién va a jugar? ¿Con Bullrich o con Milei?

