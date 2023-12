El editorial de Facundo Pastor: "Alberto sin sentido de ubicación"

Hay un concepto que entiendo viene de aquellos que estudian la salud mental, que es estar ubicado en tiempo y espacio. Estar ubicado en tiempo y espacio. Fue lo primero que pensé cuando hoy leí, hace algunos minutos, el tweet del presidente Alberto Fernández, me pregunté ¿Estará ubicado en tiempo y espacio?

Dijo Alberto: "Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo. Sigo en permanente contacto con los dirigentes de mi partido para hacer frente a los acontecimientos imperantes. Prontamente, estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más junto a compañero compañero en la unidad, ante la catastrófica situación económica, que resultará de las medidas adoptadas por el actual Gobierno nacional".

Hace ocho días eras presidente, Alberto. Me pregunté por el sentido de la ubicación política. Incluso a veces es mucho más importante leer los comentarios, entendiendo que hay un sinfín de descerebrados escribiendo en las redes sociales, pero cuando leí esto del expresidente, verdaderamente me sorprendió, como también me sorprende el silencio de Cristina.

El de Macri no es silencio, porque Macri ya había abandonado a sus compañeros de fórmula previo a la paliza política que se comió en Boca. Ahora, directamente está viendo al país desde afuera, mirando el Mundial de Clubes que es en Arabia, no ¿Dónde es el mundial? ¿Dónde es el Mundial de Clubes? Arabia de Arabia, Sentido de la ubicación de los dirigentes de los líderes políticos de la Argentina.

Uno tuitea que pronto estará de regreso, como si alguien alguien le preguntó, que tienen en absoluto silencio y máquina en el desierto.

