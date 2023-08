El editorial de Facundo Pastor: "Alberto y la inoportuna visita al Chaco"

Yo no sé si el gobierno Alberto Fernández, como dicen algunos, como sostienen algunos, es uno de los peores gobiernos de la democracia. Tampoco me gustan esos enunciados tan tajantes, porque comparado con qué es el peor gobierno de la democracia, no lo estoy defendiendo; comparado con qué y comparado con qué contexto y comparado con qué presidente digo, no soy muy amigo de esos títulos tan tajantes.

Ahora, sí no tengo duda de que Alberto Fernández es un presidente muy inoportuno, lo ha demostrado en muchas oportunidades. Raro porque como jefe de gabinete, como armador político, siempre ha tenido mucho tacto, mucho olfato político. No lo ha demostrado como presidente, se ve que no es lo mismo, como habitualmente decimos acá informalmente "rosquear", de un lado el mostrador que "rosquear" del otro "rosquear" en la sombra.

Esto entendiéndose como algo de rosca política que ponerte el traje, sentirte presidente y gestionar. Digo esto porque en las últimas horas, ya en el final de su gobierno, ya en la cuenta regresiva de su gobierno, que tiene que obviamente terminar como corresponde, sobre todo en un momento tan especial, porque en diciembre se van a cumplir 40 años de la restitución de la democracia.

En esa etapa, Alberto Fernández fue al Chaco a respaldar a "Coqui" Capitanich. Y lo hace, y acá es lo que considero verdaderamente inoportuno, en medio de la conmoción por el femicidio de Cecilia ¿Sabrá el presidente Alberto Fernández que Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena militaban para "Coqui" Capitanich? ¿Sabrá el presidente Alberto Fernández, que Capitanich le giró a la organización social manejada por el propio Emereciano Sena millones y millones de pesos para hacer viviendas?

El presidente participó en la apertura del Congreso Internacional sobre discapacidad y en el discurso, entre otras cosas, le pidió a los chaqueños que no se olvidasen de lo que Capitanich había hecho como gobernador.

Bueno, ¿Hay elementos probatorios para inculpar al gobernador Capitanich en el caso Cecilia? No. En algún momento se mencionó de una llamada. Repito, me vuelvo a hacer la pregunta para volver a poner la respuesta al aire ¿Hay elementos probatorios que inculpen a Capitanich en el femicidio de Cecilia? La respuesta es no, no.

Ahora, sí hay elementos políticos para vincular claramente, para relacionar claramente al Clan Sena con Capitanich. El Clan Sena era una organización político social bancada por Capitanich. No lo digo yo, repito, lo dicen las cientos y cientos de transferencias que el gobierno provincial le dio, a los que ahora están acusados de femicidio, dadas justamente por el Estado provincial.

De acá lo inoportuno del presidente, que fue allí, al Chaco, a una ciudad completamente conmocionada por el femicidio de Cecilia, a decir "No se olviden lo que hizo Capitanich". Yo digo: que nadie se olvide cómo y quiénes mataron a Cecilia.