El editorial de Facundo Pastor: "Argentina cíclica"

La gran pregunta que hay que hacerse es hasta qué punto va a haber acompañamiento en todos los cambios que plantea este Gobierno. En esto que yo hace un ratito dije y califiqué y repito y ratifico, se trata de una suerte de reforma constitucional encubierta, un "barajar y dar de nuevo", que lleva incluso algunos conceptos parecidos a lo que fue aquel libro preconstitucional de Juan Bautista Alberdi, por supuesto, salvando las distancias, salvando las épocas, salvando las generaciones.

Ahora, lo que me preocupa es que son muchos los sectores que están en desacuerdo con los cambios que plantea el combo DNU + Reforma el Estado, porque al principio la narrativa era "se niegan al cambio porque les toca privilegios".

Esa fue la narrativa de campaña, la narrativa con la que Milei llegó hasta acá, más allá de haber hablado de dolarización y de otras cosas; la idea de la casta tenía que ver con que si se terminaba con la casta... ahora la casta son las farmacias, ahora la casta son los abogados a los que van a cagar con los divorcios y con las sucesiones; ahora la casta son los libreros, la librería de mi barrio, a las que le modifican la "ley del libro"; la casta son los de la industria audiovisual, la gente que tiene productoras que se dedican al palo del siglo cine o al palo del teatro: las catas son los farmacéuticos, también de barrio, que la desregulación le permite que se venda cualquier cosa a cualquier lugar ¿Hasta qué punto la gente que lo acompañó con el voto a Milei, ese cincuenta y seis que discutíamos antes, va a acompañar esto?

Por supuesto, pasaron 18 días y se lo planteábamos a Daer, y la CGT que hizo "Noni Noni", en los últimos seis años, plantea este paro general para el 24 de enero. Ahora la Argentina es un país cíclico.

Hace 23 o 24 años atrás sucedió algo que se llamó "El Matanzazo", la Ruta 3, La Matanza. Aparecía una figura, dos figuras que luego iban a tener un recorrido en la política argentina: uno era Luis D'elía, el otro era Juan Carlos Alderete y ahí se empezó a gestar en esa Ruta 3, entre Alderete y D'elía, lo que fue el movimiento piquetero.

Yo era mucho más joven y era cronista de radio y me pasaba mañanas enteras cubriendo esos piquetes que también eran eternos e históricos. Alderete hace 25 años planteaba esto: (audio) "Es una barbaridad que se siga cobrando impuestos al salario es una barbaridad de que hayan aprobado un salario mínimo, vital y móvil que ni siquiera alcanza para sobrevivir. Es una barbaridad de que un jubilado gane por debajo de la línea de pobreza. Es una barbaridad que el Gobierno se apoye en el en el Banco Mundial, que tanto daño hizo en el mundo y principalmente a los argentinos, que una familia tipo tiene que ganar 1800 pesos para ser clase media".

Alderete ayer hace 25 años planteaba esto o esto planteaba Luis D'elía en la Ruta 3, veinticinco años atrás: (audio) Pero que nadie se confunda. No vamos a poner la otra mejilla ni vamos a tolerar pasivamente ningún ataque a las organizaciones populares ni a su militante. Responderemos unidos y con todos los recursos legales y políticos a nuestro alcance.

Ahora pasaron 25 años: el Gobierno De la Rúa. La crisis del 2001, vino Kirchner, después Cristina en dos oportunidades, después Macri y después Alberto, ahora llegó Milei. 25 años después, se siguen discutiendo los mismos problemas en este país. Hoy Aderete y D'elía escuchalos a los dos: (audio) Quiero dejarle un futuro a mi nieto, a mis hijos y por eso es que vamos de menor a mayor, de menor a mayor. Quiere decir que hoy nos vamos a quedar hasta alrededor de las tres de la tarde, pero seguramente que en los próximos días de enero vamos a estar ocupando más horas la ruta. Vamos a estar ocupando hasta llegar a instalarnos, como ha sido en el 2001.

El pueblo de la matanza humillado, hambriento, con problemas muy graves y estamos cortando la ruta tres como lo hicimos tantos años con mi querido compañero Juan Carlos Alderete. Acá hace 22 años estuvimos 19 días en la Ruta 3 y están enojados los compañeros.

No discuto el tema de los piquetes, digo, dejémoslo para para otro momento. 25 años pasan desde aquel momento en que la Ruta 3 se cortaba. Hoy se discuten los mismos problemas. ¿Cuántos paros generales de la CGT viviste? ¿Cuántas crisis económicas viviste en este país ¿Cuántos saltos inflacionarios? ¿Cuántos gobiernos que fracasaron? ¿Cuántos, cuántos?

Por eso cada vez que se inicia un gobierno, hay mucha gente que tiene muchas ilusiones. Digo, no hay más espacio para no tener ilusiones en este país. Ahora ¿Era de esta manera? ¿Era así? ¿Era todo junto? ¿Era de Prepo? ¿Era con un DNU? ¿Era con un DNU más un paquete de leyes? ¿Era así? No lo sé.

