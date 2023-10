El editorial de Facundo Pastor: "Argentina y la máquina de corrupción"

Te quiero escuchar unos minutitos, a ver qué pensás de esto que planteamos en la apertura del programa, que cruza dos temas que parecen paralelos, pero que en algún en algún punto se cruzan. Estamos convencidos de eso, que tiene que ver con los principales problemas que tiene nuestro país en materia económica y la corrupción.

Un oyente me preguntaba en redes como es el libro de Natalia Volosin: "La máquina de la corrupción. Un análisis urgente", dice la bajada del libro, "Para terminar con el gran mal argentino" ¿Vos te diste cuenta que prácticamente convivimos durante toda la democracia con hecho de corrupción? Y todo esto, ¿Cuánto tiene que ver con los problemas económicos que este país tiene en forma cíclica? Que parece que en un momento se van a solucionar, que parece que en un momento viene el salvador, que parece que... y volvemos a discutir si el escenario de este país es la hiperinflación, etc.

Convivimos con hechos de corrupción hace por lo menos 30 años. Trataba de acordarme cuál fue el primer hecho que empezó o que marcó esta línea de tiempo de la corrupción del Gobierno de Menem, por ejemplo, no sé si Alfonsín tuvo algún gran escándalo. El Swift Gate, todos los líos alrededor de María Julia Alsoaray, la venta de armas a Ecuador y Croacia, la leche en mal estado ¿Se acuerdan? Y así podríamos nombrar un montón, la voladura de Río tercero.

Después llegó el kirchnerismo, muchísimos otros más; Jaime Devido, Boudou; los bolsos de López, la causa de los parques eólicos que involucra a Macri; los Panamá Papers que involucran a funcionarios de Macri; la causa Cuadernos; la causa del correo.

Yo creo que están convencidos. Los políticos están convencidos que la tuya es de ellos, que la de todos nosotros es de libre disponibilidad, como si fuera una bolsa gigante de guita al Estado, donde los políticos pueden ir y manotear, para darle utilidad propia.

Mirá, hace un rato alguien me escribía y me decía, por supuesto no voy a contar quién: "Acá en Lomas de Zamora, todo el mundo sabía cómo era la jugada; de cada 10 centímetros de asfalto que se construían se hacían 9 y ese 1 centímetro que faltaba, la empresa se las retornaba a los que autorizaban esa misma empresa en guita, un centímetro por metro cuadrado".

Quizá sea figurativo, metafórico, pero esa es la sensación, que cuando vos le preguntás a la gente y los quiero escuchar por los problemas reales, te los van a nombrar, te van a dar cinco o seis problemas. Y si te los pones a pensar bien, esos problemas terminan o resultan consecuencia de todo lo que genera, de todo lo que fabrica esta máquina de la corrupción. Esta suerte de radiografía triste pornográfica del gran mal argentino.

