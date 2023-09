El editorial de Facundo Pastor: "Batakis, con la nuestra no"

Después, cuando la gente repudia la clase política o mira desde la vereda de enfrente a los políticos y leemos muchas veces encuestas donde la gente claramente tiene desprecio por la clase política, no se quejen. Abrimos el programa ya por las cuatro de la tarde, contándoles que la justicia estaba allanando el Banco Nación. No se enojen con nosotros, muchachos, muchachas, no me escriban para que cambie una palabra "Es un allanamiento, es un operativo" ¿Cómo quieren que le diga? O creen que es por culpa de la prensa que hay un fiscal como el doctor Marijuán, que está poniendo la mirada en las contrataciones del Banco Nación, que hizo la titular del Banco Nación, Silvina Batakis.

Quiero aclarar algo: Me sorprendió porque uno la ha entrevistado a Batakis. Se me ha dado una oportunidad. Me parecía una funcionaria seria; ahora contratar a Pitty La Numeróloga con todo respeto por Pitty. Usar los fondos públicos para contratar a Pitty La numeróloga para sesiones, no sé bien de qué. Si es por numerología, las cosas no están muy bien. Si es por numerología, si es por números. Bueno, las cosas no andan muy bien. 773 el dólar blue, 41% de inflación, 18.6 millones. Alguien me dice por cucaracha que no es por los números que la contrataron. O sea, que la corto con los números, porque los números no están buenos ¿eh?

El allanamiento operativo, procedimiento, sí, por seguir buscando algunos sinónimos o palabras que se asemejen. También incluye lo que Ramón contaba y anticipaba, allá por las cuatro de la tarde, cuando abríamos Pastor 910, designó ataques al exmarido. Acá alguien rápido de adentro, porque enseguida hay gente adentro que no está contenta con las cosas que pasan, empezaron a mandarme las facturas de Pitty La Numeróloga.

Yo le escribí a Pitty La Numeróloga porque siempre me interesa que hablen todos. Siempre le consultamos a todos, sobre todo cuando uno se mete con alguien en tanto una información. Uno ofrece no sé si la palabra es un derecho a réplica, pero por lo menos que tenga la chance de poder explicar qué pasó.

Por ahí hay un audio de Pitty explicando qué pasó. Yo acá tengo las facturas: "Asad, Verónica, Laura. Cursos de capacitación Mes de julio, 9. 270 lucas". Bueno, en fin.

¿Qué dijo Piti?: "Yo atiendo a millones de personas. A Chayanne, Ricardo Arjona, a Ricky Martin, a presidentes.

-Te contrataron los presidentes que nombras ¿también le facturaste?.

-Ah, claro. Yo tengo que facturar por mi trabajo.

-Al Estado o al presidente?

-Bueno, a mí me contrata alguien, yo le pregunto a quién le tengo hacer la factura. Vino esta persona zona me dijo: 'Mirá, me encanta tu servicio y me encantaría que el banco te contrate'. Yo entiendo ahora que me palpe un poco, que todos estos funcionarios, todos se contra sera,

-Pero entiendo que vayan, pero de ahí a que lo pague el mismo banco.

-Claro, eso se lo tienen que preguntar. Se lo tienen que preguntar a ella porque yo mi trabajo lo hice y lo hice por dos mangos con cincuenta".

Bueno, yo sigo sin entender el servicio que dio Pitty y por eso la consulté, porque ahora en un servicio de asesoramiento, coaching no sé, yo lo digo, lo pregunto en serio. No sé, no quiero decir una boludez, porque entiendo poco de todo eso. Si es la carta astral, esas cosas no lo sé. Que agarra la fecha de nacimiento de Batakis y suman o no, ¿Qué es como el "Momento 'llapasti' que hacíamos durante el Mundial?"

Entre los hechos apuntados aparece la designación del ex marido de Bata aquí los servicios que no sé cuáles fueron, que facturó Pitty La Numeróloga, por pedido de la gerenta general María del Carmen Barro.

Buen apellido para este lío ¿No?, María del Carmen Barro y la contratación de un hijo de María del Carmen Barro. No voy a hacer el chiste que la justicia cree que está un poco sucia. Lo hice. Contrató al hijo María del Carmen. Todo eso, lo del hijo, lo de Pitty, La Numeróloga, lo del ex de Batakis sin el aval del directorio, no se quejen cuando la gente desprecia a la política.

Porque qué le explicas a un jubilado de la mínima cuando escucha que nosotros en la radio tenemos que abrir un programa con los datos que aportábamos temprano del allanamiento, operativo, procedimiento.

¿Qué le explicas a un monotributista que la está remando, a un autónomo? Un profesional que no depende más de su propio cuerpo y de su propia cabeza. Es un psicólogo, un abogado, una contadora. Qué le explicas a la enorme cantidad de gente que hay del otro lado que tiene que tener tres cuatro laburos para poder llegar a 500, 600 lucas. Después te preguntás ¿Qué haces con eso?

No se quejen después, cuando le meten el gancho a cuestiones que tienen que ver con la ajena vos de la tuya, ¿Batakis, le pagarías 300 Lucas por mes a La Numeróloga?, porque si es con la tuya, hacé lo que quieras, pero ésta fue con la del Banco Nación. Después no se quejen.

