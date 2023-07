El editorial de Facundo Pastor: "Blumberg y una nueva denuncia contra Milei"

Ya está generando repercusión todo lo que acabamos de hablar hace algunos minutos con Juan Carlos Blumberg, que reveló, que contó detalles muy, muy impactantes de como es el manejo interno de la Libertad Avanza, que es el espacio que lidera Javier Milei. Habló de plata, contó detalle de cuánta plata aparentemente piden por cargos, lo cual es verdaderamente escandaloso.

Ya se había dicho esto, ya se había comentado. Lo que pasa que muchos de los que habían denunciado a Milei formaban parte del espacio y rápidamente se encargó de hacerle creer a todo el mundo que en verdad era parte de una interna y que no era cierto. En su momento se habló de sexo y dinero.

Impactante escucharlo a Blumberg porque uno puede llegar a haber abordado este tema escuchando algunos militantes del propio espacio. Y a veces la política tiene eso. Ahora nadie puede dudar de lo que dice Juan Carlos Blumberg. Un tipo que no tiene nada para perder, que se hizo conocido de la peor manera que alguien se pueda ser conocido, que fue cuando le mataron a su hijo.

Por estas horas hay un colapso importante en la Libertad Avanza. Los resultados provinciales son malos: Rio Negro y Neuquén menos el 7%; en Misiones, él mismo llamó a no votar a su propia lista y terminó sacando el 0.91%. Todos los candidatos que fueron por el espacio, por más que él diga "no tienen nada que ver con nosotros", llevaban la cara de Milei y no sacaron, no llegaron a sacar el 4%.

Por estas horas se está publicando un libro del colega Juan González. La revista Noticias dio un anticipo en su portada que es muy impresionante todo lo que dice, solamente enumero alguna de las cosas que publica la revista Noticias. El título es, anticipo, "El Loco".

Ese es el título del libro del colega Juan González, "El esoterismo oculto de Milei", "Habla con los economistas clásicos muertos", "Dice haber recibido tres visitas de Cristo", "Esconde la muerte de su perro, hijo de Conan" porque cree que "reencarnó en uno de los clones del animal que le hicieron en los Estados Unidos", "Cómo se entrenó su hermana en la telepatía animal, con una comunicadora Inter-especies"; "El día que reservó cinco sillas en la primera fila de un acto suyo y decía que los perros estaban ahí, aunque nadie lo veía". "Charlas con Dios gracias al canal Luz que le abren sus canes el Plan divino de Sumisión", "Ser presidente contra el Maligno". Esto es parte de lo que aparece en el libro de Juan González, cuyo título repito, es "El loco".