El editorial de Facundo Pastor: "Catastrofe educativa"

Cada vez son más preocupantes las cifras que aparecen en cualquier tipo de informe, cualquier tipo de estudio, de evaluación, de estadística, que se desprenden de un tema tan grave como es la educación. Casi la mitad de los alumnos no alcanza el nivel mínimo de lectura.

Se acaba de lanzar una campaña, una suerte de consigna que es "no entienden lo que leen". Repito: casi la mitad de los alumnos no alcanza el nivel mínimo de lectura y hay una campaña en estos momentos para intentar revertir lo que expresa el nivel de preocupación que todos debiéramos tener frente a esta cifra: el 46% de los estudiantes de tercer grado no comprende textos adecuados a su edad.

Por eso, por estas horas, hay más de 100 organizaciones de la sociedad civil que están convocando, prácticamente gritando, a compartir una consigna que es "no entienden lo que leen". Es la única manera, desde la sociedad civil, para visibilizar una situación crítica que tiene que ver con algo tan complejo como es la alfabetización en el país, en el país de Sarmiento

Se está reclamando por parte de estas mismas organizaciones un plan concreto que priorice los aprendizajes y que priorice evaluaciones periódicas para no llegar a esta cifra, que verdaderamente nos debiera escandalizar a todos.

Es casi un pedido urgente que se pueda revertir una situación que afecta claramente al futuro. Pibes y pibas de tercer grado. El 46% por ciento no alcanza el nivel mínimo de lectura. Son resultados del Estudio Regional, comparativo y explicativo, que obviamente saca una suerte de diagnóstico y guarda como objetivo la idea de visibilizar la situación crítica de la comprensión lectora en la Argentina y la idea de promover la prioridad de la alfabetización en la agenda educativa.

Y acá viene lo segundo más grave: lo primero es la cifra, escandalosa, triste. Ahora, lo segundo más grave es que en un año electoral vos no escuches a los políticos hablando de educación. No te cuentan qué quieren hacer.

Estuve rastreando datos de agenda de la campaña de los políticos vinculado al tema de educación. Hay algo dando vueltas de Horacio Rodríguez Larreta, planteando un programa que se llama "Terminá la secundaria". Bueno, quizás sea como muy ambicioso pensar en la secundaria.

El otro candidato que plantea un tema vinculado a la educación es Javier Milei y la idea de los vouchers educativos que reemplacen el sistema de la educación gratuita y obligatoria. Después no hay nada más.

El 46% de los pibes y las pibas no podrían comprender lo que yo estoy leyendo ahora, que es este comentario editorial, que está escrito, que es un texto. No lo podrían comprender. No podrían hilvanar ideas, por supuesto, de textos acordes a esa edad.

Pero también me resulta sumamente triste y preocupante que no se escucha a la política hablar de este tema y que los únicos temas que aparecen en la agenda vinculados a la educación son polémicos.

¿Será que sus equipos de campaña les dicen que es un tema que no importa? ¿No importa la educación? ¿No te importa la educación de un pibe o una piba que no sabe comprender el texto de un cuento que le dan? Gravísimo.