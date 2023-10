El editorial de Facundo Pastor: "CFK, Macri y el fin de una era política"

En medio de todo este lío, uno muchas veces levanta la cabeza y mira y busca referencias. Y ayer se habló mucho de dónde estaba Mauricio Macri en el momento más álgido, seguramente de la historia de la coalición Juntos por el Cambio, si es que existe. Creo que ya no.

También en un momento muy histórico del propio Macri que, como Alberto, no pudo ser reelecto, que seguramente la historia guardará para su Gobierno un análisis al menos mezquino.

Ayer, mientras todo volaba por el aire, Macri miraba la Champions en el gimnasio, estaba haciendo bicicleta. Nosotros teníamos la imagen, no teníamos claro, no teníamos manera de chequear qué era él; después se terminó viralizando por todos lados, una imagen verdaderamente lamentable, la de Macri en el gimnasio, viralizado en redes sociales, el artífice de la alianza entre Milei y Bullrich.

Ahora bien, ¿Dónde está Cristina Kirchner en este momento? ¿Qué está haciendo? Porque si lo criticamos a Macri por estar en el gimnasio, que es una crítica válida, uno podría preguntarse qué movimientos va a dar Cristina en las próximas horas. Y esto va en dos sentidos: primero, para saber hasta qué punto Cristina le va a permitir a masa desarrollar su campaña; si va a haber algún grado de nivel de maldad como el que tuvo permanentemente durante el Gobierno de Alberto, no porque Alberto sea, bueno, no lo quiero poner en el papel de víctima.

Hace algunos minutos, Cristina sí sacó fotos, esto es prácticamente una producción fotográfica, en la Confitería del Molino, en el edificio de la Confitería del Molino, frente al Congreso de la Nación. Alguno me dirá del otro lado estaba en el despacho y cruzó. Y es cierto, es muy simbólica la confitería. Ahora ¿Es momento de ir a sacarte fotos en una confitería?, en un lugar que es cierto, tiene valor histórico, tiene un valor cultural, tiene un labor, un valor patrimonial. Es la vicepresidenta del país, y esto no terminó, porque entre todos, entre el Macri y el gimnasio y la Cristina de la Confitería del Molino van a tener que hacer todos espalda con espalda para que todo termine como corresponde el 10 de diciembre. Asuma quien asuma. Gane quien gane el 19 de noviembre, hay que cuidar el final de un mandato lamentable de Alberto Fernández. Lamentable.

Alguno me podrá decir: "Cristina se muestra en otra y eso de repente puede ser una señal política, está en otra. No va a interferir, no se va a meter". Está bien, puede ser ahora, insisto, hay un país en marcha que tiene que ir hasta el 10 de diciembre y después seguir, por que se termina. Esto no es un juego que tiene un límite temporal.

Yo creo que el 10 de diciembre no solamente estoy convencido y tengo la esperanza de que se va a llegar como corresponde, por el bien de la democracia, que va a cumplir 40 años ese día, sino que cada vez queda más claro algo que desde este espacio venimos diciendo hace mucho tiempo se está terminando una era, la que lo tuvo al kirchnerismo en el poder durante mucho tiempo alternó el poder con el macrismo cortito, cortito por fallido, pero cortito, pero sin duda que el 10 de diciembre, pase lo que pase, se está terminando una época política en la Argentina.

La época que la tuvo a Cristina o al Kirchnerismo en el poder, lo sumo a Néstor y que lo tuvo a Macri en el poder, aun siendo contra poder, porque también se es poderoso siendo contrapoder.

A los dos un poco más de dignidad. No terminen así con esas fotos lamentables: boludeando en una confitería o dándole a la bicicleta en un gimnasio.

