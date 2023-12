El editorial de Facundo Pastor: "CFK se enteró que habrá estanflación"

Éramos pocos y reapareció Cristina Fernández de Kirchner, que ya había tenido una aparición institucional porque lo contamos, creo que fue ayer o anteayer, ya no me acuerdo, en la asamblea, presidió la asamblea que terminó de darle el visto bueno parlamentario a Javier Miley como presidente en ese aplauso, en una Cristina mirando para abajo. Eso fue en las últimas horas, pero hace pocos minutos Cristina reapareció como en su rol, creo que más preferido por ella, que es como una suerte de analista, como si todo lo que sucedió en estos últimos cuatro años en Argentina, no tuvieran que ver con su Gobierno.

Es cierto que ya marcaba una dirección y que Alberto iba en contrario, pero bueno, en definitiva, era su Gobierno, o por lo menos para eso lo eligió la gente ¿Qué dijo Cristina? Habló de estanflación, de eso que ayer intentábamos con Ramón y con Mariana explicarte, contarte. Hoy lo interpretó Cristina de una manera muy particular.

La quiero escuchar y quiero también reflexionar respecto a los formatos, por donde hoy hablan los principales referentes y líderes políticos de la Argentina. Cristina caminando en movimiento, no sé, creo que es Tik Tok decía esto: (audio)

Eso dice Cristina: "La estanflación es igual a la catástrofe social". Ayer charlábamos sobre este tema. Generalmente la estanflación tiene que ver con un fenómeno económico que presenta un retardo, es decir, lo que vos registras hoy tiene que ver con el comportamiento o las distintas decisiones que un gobierno toma en los últimos dos años.

Ahora, por último, también da para reflexionar cómo comunican o cómo se comunican con la población, con el pueblo, los principales líderes políticos. El presidente electo da notas a tres o cuatro periodistas, no más. Incluso, cuando las notas son para televisión, hacen que el colega vaya al Edificio Libertador, la grabación la hace el equipo de Milei.

Como sucede cuando Agus va a Hollywood o a los Ángeles, Bueno, a Hollywood y se sienta ante un actor. Tiene quince minutos. Se llama "jancket". Bueno, eso está pasando ahora.

De ahí nos vamos a que Cristina da nota, pero no da notas. Hace años. Creo que la última vez que apareció fue en C5N. Hizo toda una apuesta escénica.

Esto también habla de nosotros, de los periodistas, de lo que hemos hecho en los últimos años en Argentina, del rol que hemos tenido del rol que hemos tenido, para terminar con los principales líderes políticos de la Argentina bailando en TikTok, diciendo una cosa a la otra o pautando entrevistas para mi gusto, muchas veces con muy pocas repreguntas.

¿Será que estoy me estoy poniendo viejo? ¿O será que eso que se llama, que alguna vez se llamó formato periodístico de entrevista desapareció? No lo sé.

