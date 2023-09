El editorial de Facundo Pastor: "Chaco y el final anunciado de Capitanich"

El domingo quedó demostrado en el Chaco que evidentemente la gente está con una lupa gigante que no da todo lo mismo. Veremos con el tiempo qué gestión tiene este nuevo gobernador Zdero, pero claramente liquidó la pelea en primera vuelta. El P.J. se tuvo que ir del poder de la provincia tras 16 años.

Algo analizaba Ramón de las cinco claves de la derrota de Capitanich en el Chaco; no me quiero meter netamente en eso, obviamente, la división del peronismo, una campaña insuficiente, el corte de boleta, pero sin duda, las esquirlas políticas del femicidio de Cecilia. Un caso que ha conmocionado no solamente a la provincia, sino que ha conmocionado prácticamente al país.

No da todo lo mismo después de 16 años, el peronismo, fragmentado como quieras, pero el peronismo recibió una paliza fuerte. Y Capitanich, que fue el gobernador período 2007 - 2011, 2011- 2015. Después vino Pepo. Él se fue como jefe de gabinete. Como jefe de gabinete hizo de todo.

Después volvió en este período 2019 y este período que obviamente está dejando un barón fuerte del interior de la Argentina, que se va, por pocos votos, dirá alguno, a pesar de todo el lío que es esa provincia, una provincia donde se le dio el dinero público a un clan como el clan Emeranciano Sena, que termina involucrado en el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Es el mismo "Coqui" Capitanich que alguna vez, paradito en la Casa Rosada, se animó a romper un diario. El diario Clarín ¿se acuerdan? año 2014:

(audio) "Por lo tanto, esto hay que hacer esto porque es falso y es importante recalar car esto porque acá también en la página treinta y nueve, Eduardo Vander Koi dice Es claro aquel disparate de Jorge capitalista del periodismo. Intenta con la tarjeta..."

Hasta ahí... agarrando un diario Clarín rompiéndolo en una actitud, por supuesto que con el paso del tiempo uno empieza a entender, quizás tan grave como los análisis verdaderamente muy poco lúcidos que hacía Capitanich, del momento que vive la Argentina.

¿Querés escucharlo? Cuando se le preguntó no hace mucho tiempo, sobre la crisis, sobre el presente de este país. Mirá el pensamiento:

(audio) "Siempre lo explico a esto, porque acá detrás de cada precio relativo Hay poder económico, por ejemplo, detrás del tipo de cambio hay especulación financiera de la banca extranjera internacional, pero de las empresas multinacionales, detrás de la tasa de interés está el setenta por ciento de la banca extranjera privada nacional, con fuerte capacidad de incidencia. Detrás del los bienes tenés oligopolios, duopolio o monopolios fuertes que tiene una capacidad enorme de incidencia. Detrás de los servicios está una capacidad de regulación del Estado, pero también una incidencia hegemónica de medios de comunicación que incide en los marcos mentales, de la construcción, del sentido común, de la discursivo y el lenguaje en Argentina".

Paralo, por favor porque es es muy intenso el pensamiento de Capitanich, un poco antiguo, también un poco paranoico del propio Capitanich que alguna vez se dedicó a inaugurar una vereda, una canilla, un caño que iba que, alguna vez, en una recorrida política, saludó un maniquí. O sea, completamente. Le llevaba un beso al maniquí.

16 años estuvo en la provincia y allá recibió un cachetazo importante. Seguramente para la historia de esa provincia, no da todo lo mismo. La gente está con la libreta en la mano. Veremos qué gestión hace Zdero; la gente está con una libreta en la mano y con una lupa gigante.

