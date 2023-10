El editorial de Facundo Pastor: "¿Cuándo se terminará la inflación?"

¿Cuándo se terminará la inflación? ¿Te lo pusiste a pensar? Todos los problemas que se van a solucionar cuando alguien pueda controlar la inflación. Lo que vivimos en la primera hora del programa es prácticamente escandaloso porque uno suele leer en los títulos la cifra general, el 12,7%, pero hace un ratito, Ramón me enseñó a leer mejor el documento del IPC del INDEC. Septiembre 2023.

Entonces vos ahí buscás lo que querés y te das cuenta, por ejemplo, que de un mes para el otro el arroz blanco simple subió 26,4% que el pollo entero subió 18,2%. Un pollo entero, una luca, sale una luca; que la manteca de 200 gramos, ya se vende arañando los mil pesos, y tuvo una evolución de precio del 23,6%. La banana del 46,2%; la sal fina; el paquetito de 500 gramos, 21%.

¿Cuándo se termina la inflación? Y ni hablar, cuando empezás a ver los precios por región geográfica del país GBA, la región Pampeana, la región del Noroeste, Cuyo, Patagonia ¿Por qué semejante variación de precios? ¿Qué explicación tiene? ¿Hay una explicación para que vos tengas una variación de precios que es insólita, que es ridícula? Que el pan francés, por ejemplo, se vende el kilo una luca en el GBA, pero de repente, en Cuyo se vende a 600 mangos.

Ni que hablar si empezás a comparar la inflación no adentro, sino afuera ¿Querés saber cuál fue la interanual de Colombia? 11%. La Ecuador 2,23%; la de Bolivia, no te doy la interanual, te doy la de septiembre: dio negativa. Chile no llegó al punto en septiembre. Uruguay 0,6% en septiembre: en todo el año, 3,87%. Brasil, un monstruo socio-comercial de la Argentina, por lo menos por ahora, porque algunos candidatos sostienen que es tan comunista Brasil como China, interanual 5,2%. La Argentina, 138%; este mes el 12,7%, le ganó casi en 4 puntos a Venezuela: por ahora, el interanual de Venezuela nos sigue ganando. Por ahora, 317%. Por ahora nos sigue ganando por ahora ¿Cómo se dice? ¿Solamente por ahora? Solamente por ahora.

