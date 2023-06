El editorial de Facundo Pastor: "De aquel crimen de María Soledad a este femicidio de Cecilia"

En el Chaco están buscando el cuerpo de Cecilia, tras la declaración de un empleado del clan Sena. Cuando los detenidos tenían que hablar, formaron una suerte de pacto, de silencio y no habló Emerenciano Sena, no habló César Sena y no habló, tampoco Acuña, la esposa y la madre del principal sospechoso. Pero sí habló un hombre de apellido Melgarejo que contó detalles muy contundentes ante la justicia.

¿Qué dijo Melgarejo? que en un momento determinado vio cómo llegaban el padre, la madre y el principal sospechoso en un vehículo, y bajaban a una persona amordazada; automáticamente la justicia ordenó procedimientos en la localidad de Puerto Tirol, luego de lo que este hombre contó ante los fiscales; rápidamente se montó un operativo para tratar de buscar el cuerpo o resto de la víctima.

La declaración fundamental fue la de Gustavo Melgarejo ante uno de los fiscales que integran el equipo fiscal especial. Puerto Tirol es una zona que está ubicada a 10 kilómetros. Ahí están en estos momentos los peritos especializado. En un rato va a haber una marcha de silencio. Una marcha marcha de antorchas y es inevitable no recordar lo que vivió este país, lo que sucedía en este país en los años 90, con la muerte de la joven estudiante argentina María Soledad Morales, que daba cuenta después a un camino de una gran lucha que lleva adelante la familia de María Soledad Morales para tratar de esclarecer el crimen.

¿Cuáles son las semejanzas? El poder de un lado, pibas indefensas del otro. Este entorno del clan Sena vinculado a Capitanich, de un lado; aquellas marchas del silencio, estas, las de hoy, marcha de las antorchas. Esto pasaba hace muchos años en una Argentina que parece repetirse todo el tiempo.

En un rato se va a vivir algo prácticamente similar, pero muchos años después. Aquello de 1990, esto que está pasando en el Chaco, en este año, en este 2023, donde vuelve a aparecer una piba desaparecida, con una presunción tremenda de que esto fue un femicidio, con el poder involucrado, con la justicia en la mira y con una madre que ayer lloraba frente a nosotros, como lo hacía en su momento, Ada Morales, la mamá de María Soledad.

Todas estas preguntas que hacía en su momento Ada Morales, después tuvieron respuestas. Después se supo con el paso del tiempo cómo era aquello de los hijos del poder, cómo era aquello de una provincia que en su momento tuvo prácticamente intervenida la llegada del infausto comisario Patti; todo lo que pasaba, que no te lo quiero recordar porque seguramente te viene a la memoria, como nos viene a la memoria aquella muerte, la de María Soledad Morales, con lo que está pasando ahora; con la pregunta que por ahora no tiene una respuesta: ¿Dónde está Cecilia?