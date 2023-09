El editorial de Facundo Pastor: "¿Debates o puras chicanas?"

Espero que el domingo a las ocho de la noche, cuando nos encontremos aquí, en Radio La Red, para hacer este programa especial del Debate Presidencial, lleguemos con expectativa de poder escuchar. Miren, me conformo con tres barra, cuatro ideas que los candidatos a presidente, los cinco que quedaron nos puedan ofrecer, después que cada cada equipo de digital iba a decir, pero voy a ir un poquito más lejos, que cada equipo de trolls de cada candidato hagan en internet lo que quieran, pero piensen dos minutos en la gente que incluso votó estos temas como eje de un debate que, seguramente se va a picantear en en algunos momentos: federalismo, desarrollo regional, desarrollo humano, vivienda, protección del ambiente, justicia, transparencia, salud, relaciones de la Argentina con el mundo, convivencia democrática y derechos humanos son algunos de los ejes que se van a discutir el sábado a partir de las nueve de la noche en Santiago del Estero. El primero, el segundo, el domingo posterior.

¿Qué va a buscar un candidato? Nos preguntábamos cuando abríamos el programa allá por las cuatro de la tarde, a un debate presidencial. ¿Son debates, son chicanas para viralizar? ¿Son intercambios y aportes de idea para que la gente pueda vivir un poquitito mejor o ir a votar con un poquitito más de calidad democrática? ¿O es todo show, pantomima, puterio, likes en los retweets en las redes sociales?.

Preguntémoslo con sinceridad y con honestidad intelectual ¿Qué van a buscar al debate? Ojalá que el lunes me encuentran acá diciendo "Che, me taparon la boca. Me quedé con tres, cuatro, cinco ideas centrales de lo que va a pasar en este país en los próximos cinco años. Cuatro diez, tres, no sé fin de año y que no tengamos esa sensación que tuvimos en el debate de vicepresidente y la de ayer".

(audio de las discusiones del debate) Guau, por favor, Esperemos que el tono sea otro. Esperemos que se mejore un poquitito la democracia. Ramón me lo decía en el arranque del programa. Tenemos buena expectativa al debate. Somos novatos en materia de debate. ¿Saben lo que pasa? Que vi este griterío y este show y vi el de anoche también.

(audio del debate de anoche) Y los aplausos de los asesores de fondo... esperemos, repito, que el domingo, cuando nos encontremos a las veinte horas para un programa especial que vamos a hacer aquí, en nuestra querida casa en radio La Red, en tu casa radial; esperemos, esperemos un poquitito más de estos cinco candidatos que sabemos que uno o una nos van a gobernar a partir del 10 de diciembre.

