El editorial de Facundo Pastor: "¿Dónde está CFK?"

Se hace prácticamente inevitable si ayer preguntábamos dónde está Macri o qué va a hacer Macri o para quién va a jugar Macri, o cómo va a jugar Macri, empezar a preguntarnos: ¿Dónde está Cristina? ¿Alguien la vio? ¿Alguien la escuchó?

Si mis apuntes no me fallan, la expresidenta no participa de un acto desde mediados de julio, que dejó la campaña en manos del ministro de Economía, fue un hecho, se vio, que no cumplió con lo que en algún momento le había pedido su propio hijo, Máximo Kirchner ¿Cómo dijo? "La compañera Cristina, necesitamos de la compañera Cristina", porque viste que Máximo le dice a su mamá Cristina está bien, yo a la mía la tengo agendada como Ana, pero bueno, no es vicepresidenta.

¿Dónde está Cristina? ¿Alguien la vio? ¿Alguien sabe de su paradero por ahí? Alguien puso una información de que había llegado en las últimas horas en un vuelo privado desde Santa Cruz: a mí me cuentan que Cristina quedó prácticamente paralizada por el resultado de la elección. Por eso decidió volver mucho más tarde de lo previsto. No puso la cara en el búnker.

Si uno va para atrás y bucea en el archivo, fue la única vez, desde que dejó el poder en el año 2015, que no dio señales de vida antes de la veda y mucho después, desde que se abrieran las urnas; miren que Cristina fue mezquina con Daniel Scioli ¿eh? Pero muchos consideran que con Scioli y, con el propio Alberto Fernández, a quien después fustigó y le hizo prácticamente la vida imposible, fue mucho más generosa en términos de campaña que lo que, por ahora, fue con Sergio Massa.

Miren, hoy a la mañana alguien me contaba: ni siquiera la saca a Cristina del shock el haber acertado en aquel escenario de una Argentina de tercios, porque eso podría darle cierta fortaleza, podría ella levantar el dedito, que por cierto, lo hace bastante y decir: "Yo acerté, yo anticipé durante una entrevista que se venía una Argentina en tercios". Ni siquiera eso la consuela a Cristina.

Por eso ayer nos preguntamos dónde estaba Macri. Macri está en el Mundial de Bridge, en Marruecos. No es funcionario Macri, lo aclaro, pero en el Mundial de Bridge, en Marruecos... ¿Y dónde está Cristina? En la otra pregunta. Último acto, julio, pasó mucho tiempo. Ya ni me acuerdo de la voz de Cristina.

La última vez que habló públicamente tres y media, cuatro de la tarde del día de la elección; se presentó en la escuela, que creo que dijo si no me equivoco, que le traía muchos recuerdos, porque no sé si era una escuela donde le tocaba votar con Néstor, etc, para que no nos olvidemos de la voz de Cristina, que no aparece este pequeño recuerdo, por lo menos de su voz, por lo menos de su voz.

