El editorial de Facundo Pastor: "Dos países distintos"

Dos noticias del día que hablan de dos países distintos y que hablan también de la distancia que hay, entre lo que te pasa a vos y le pasa a ellos, entre lo que te pasa a vos y le pasa a ellos. Y cuando digo ellos, me refiero a la política.

Hoy se dio un verdadero escándalo en la comisión de juicio político, el juicio político que se le pide a los ministros de la Corte; en el medio revelaciones en la causa de espionaje ilegal, jueces que fueron espiados por un policía que está preso, un escándalo. La propia reunión en diputados terminó a los gritos, a los dos minutos y medio de haber comenzado. Finalmente, el dictamen se pasa para después de las elecciones. Un verdadero escándalo.

Dos noticias del día, esta es una, la otra es la que nos importa a todos, es la de la cifra de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que algunos medios hacen un esfuerzo enorme por decir: "Bajó un poquito", claro que bajó, pero está en 10 puntos.

Dos noticias de dos países distintos. El escándalo en la comisión que empezaba así y terminaba de esta manera, escuchalo: (audio) "Hemos dicho que esta comisión se ha convertido en una especie de AFI hacia lo abierto. En lo presente en este contexto, en este momento. En fin, después de lo que se conoció ayer, que también a veces los diputados pueden ser víctimas de operaciones de inteligencia. No quiero abrir este debate acá porque seguramente lo vamos a abrir en la Comisión de Juicio Político. Y en esta ocasión, no habiendo presentado descargo el juez Lorenzetti y Maqueda, y no estando presentes en la reunión, se da por terminada la presente reunión de comisión, ya que se torna abstracta, teniendo en cuenta que no comparece el doctor Maqueda ni el doctor Rosenkrantz para cumplir con el descargo, si así lo deseara. Con esto damos por terminado la presenta reunión porque se ha cumplimentado con el objeto para el cual esta fue esta fue convocada. Muchas gracias, déjenos hablar. Vamos a terminar dando una conferencia de prensa. en seis meses y que disparan".

Mamita, querida, viven en otro país ¿Escuchaste el griterío? Repito, un verdadero escándalo en la comisión de juicio político, una agenda rancia, una agenda opaca, que poco tiene que ver con la otra noticia del día: la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 9,4%, en octubre y acumula una suma del 120%, en los primeros 10 meses del año.

Educación 15,2%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 12%; pilcha 11,4%; seguros y servicios financieros, 11,2%. Equipamiento y mantenimiento para el hogar, 10,7%; cuidado personal, protección social de otros productos 9,7%.

Este es el mismo país que el otro que escuchábamos recién, porque a veces uno tiene la sensación de habitar países distintos, dentro de una misma frontera, países completamente distintos: el de la clase política y el otro.

