El editorial de Facundo Pastor: "El crimen de Morena y un final de campaña impensado"

Qué decir hasta ahora de el caso que nos ha conmocionado a todos del caso Morena. Qué decir que sumar de algo que no se haya dicho a lo largo de todo el día. Lo primero que quiero decir es que no creo que éste sea un hecho extraordinario, porque muchos lo presentan como un hecho extraordinario; cuando me refiero a un hecho extraordinario, me refiero al nivel de no sólo de espectacularidad con que se trata un caso de estas características, sino que muchos se están enterando de cómo se vive en un montón de lugares a través de el crimen de esta chiquita de once años.

Este no es un hecho extraordinario, más bien es un hecho ordinario. Esto pasa todos los días. Posiblemente no con el detalle tristísimo, con la distinción tristísima de la muerte de una nena, pero esto pasa permanentemente. Es calamitoso ver cada una de las reacciones políticas, que muchas guardan un cálculo electoral. Algunas con un intento de despegarse, otros dándole, si se quiere, más características de show mediático a un hecho tan, tan triste.

Es tan complejo el caso, que les explota a todos, que verdaderamente no saben qué hacer; entonces cuando no saben qué hacer, no hacen nada, todos suspenden los cierres de campaña. Penoso, penoso, vergonzoso. Todos están asustados porque no saben qué decir porque en verdad no tienen nada para decir.

Entonces abro algunas preguntas, porque este hecho sucedió en un distrito gobernado por Néstor Grindetti, candidato a gobernador de Patricia Bullrich, que está dentro de un distrito mayor que es la provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof.

Y el discurso del orden o de orden de Patricia Bullrich y el gobernador Kicillof ¿Alguna vez lo escuchaste hablar con con cierto conocimiento de la inseguridad o de la seguridad? ¿Y Berni? ¿Dónde está Berni? ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está el ministro del show, el ministro del helicóptero, el de la moto, el de las lanchas, el de las piñas con los colectiveros? ¿Y los jueces? ¿Qué dicen hoy los jueces? ¿Qué le dicen a esa madre y a ese padre?

Hoy hablé con María, la mamá de Morena está en Salta, volviendo, la verdad que no sabía qué preguntarle. Después, en un momento, se me ocurrió preguntarle cómo iba a volver, porque mínimamente se me ocurría la idea de que alguien la llamara desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno provincial, desde la intendencia diciendo: "Señora, ¿usted tiene plata para volver? ¿Quiere que, no sé, que la vayamos a buscar?". Se pagó los pasajes de avión ella y está volviendo. El testimonio de la madre de María, que está camino a encontrarse con la peor noticia que un padre, una madre, puede recibir un momento extremo, límite.

La justicia cree que los autores son dos mayores de edad. En principio descartan la participación de los menores detenidos. Y con Ramón, hace un ratito hacíamos una suerte de contexto, de mapeo, de radiografía, del conurbano, ese conurbano del que tanto hablamos, que algunos creen que es un territorio ingobernable, del que muchas veces hablamos con poco conocimiento, desde la capital, desde nuestras realidades que son muy distintas a las realidades de vulnerabilidad que tienen, y que viven miles y miles de personas, dijo Ramón 5 millones de pobres, un millón y medio de indigentes.

Y yo me pregunto: ¿Qué voz tienen los pobres en los medios de comunicación? ¿Cuál es la visibilidad que le damos a esa pobreza, que es el contexto? No la relaciono, por favor, que no se malinterprete pobreza no es delito, pero ¿Qué visibilidad le damos a la pobreza en esta sociedad en la que vivimos?

¿Alcanza con que uno tenga una mirada empática? ¿Alcanza con que la pobreza te conmueva? ¿O muchas veces usamos a la pobreza para indignarnos? como muchas veces los políticos usan a la inseguridad para hacer campaña. Y cuando las luces de la tele o los micrófonos de la radio se apagan, todo vuelve a ser igual.

