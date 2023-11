El editorial de Facundo Pastor: "El diálogo político como una necesidad"

Dedicamos gran parte de la apertura del programa a pensar la economía que viene en la Argentina, pero quiero abrir esta segunda hora preguntándome qué política viene en la Argentina, qué tipo de política se va a necesitar para los tiempos que vienen para darle cierta contención a todo esto que Mariana a jalo, a quien le agradecemos profundamente que haya venido, nos explicaba y nos enseñaba de esto que viene con estancamiento y con inflación al mismo tiempo, que el propio Milei temprano acá, dijo y habló y explicó: "Se llama estanflación". Esta política va a necesitar más que nunca consensos.

Y hace pocas horas se dieron dos momentos muy particulares, que yo los quiero remarcar. Uno tiene que ver con lo que pasaba hace menos de una hora y media, dentro del Congreso de la Nación, con la Asamblea Legislativa que lo coronaba Milei presidente.

En la previa, las cámaras de la transmisión oficial mostraron a un Milei parado; siempre anda con su cajita para guardar los anteojos en la mano. Estaba paradito, solo, y se le iban acercando distintos diputados; entre ellos apareció José Luis Espert. Milei se peleó mucho con experta en el último año: primero por el liderazgo libertario, después porque Expert se fue con Larreta, etc, etc, etc.

Pero a pesar de todo eso, Espert tuvo el gesto de acercarse a saludarlo, Milei tuvo el gesto de recibirlo a Espert, se dieron un abrazo, se dijeron un par de cosas al oído sonrieron y cada uno se fue a su banca.

Quizás haya que entender que por ahí viene el camino de algunos espacios políticos en Argentina, para entender que la política va a necesitar mucho diálogo; o como sucedió hace pocas horas con la vicepresidenta Victoria Villarruel recibida por el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor García Cuerva. García Cuerva le abrió las puertas del Arzobispado a Villarruel.

Más allá de lo religioso, Villarruel es católica, eso está claro, García Cuerva es un hombre muy cercano al papa Francisco. De hecho, creo que a las pocas horas de ese encuentro tomó un avión y se fue a Roma. Y Villarreal es la vicepresidenta de un espacio que dijo, en el cierre de la campaña, que había que romper relaciones con el Vaticano.

A pesar de todo eso, a pesar de todo lo que había pasado entre Milei y Espert; a pesar de todo lo que habían dicho los libertarios del Papa, se dieron estas dos imágenes, estas dos fotos: el abrazo entre Espert y el presidente electo y el encuentro entre el arzobispo y Victoria Villarruel. Quizá sean dos postales de la Argentina que viene en términos políticos, que sin duda va a necesitar de este tipo de gestos.

