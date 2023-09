El editorial de Facundo Pastor: "El gobierno en Narnia"

A veces parece una frase hecha que uno repite y repite y a veces se consolidan los argumentos para sostener la idea de que la política está muy, muy lejos de la gente, muy lejos de la gente.

Ensayemos una pequeña lista de problemas reales que hoy nos preocupan en mayor o menor medida, cada uno en lo que haga en la actividad a la que se dedique. Uno mira el dólar permanentemente, hoy $730, después actualizo, pero $730; uno mira permanentemente el precio de los alimentos. Alguna vez hemos hecho aquí el índice del kilo de papa, cuánto cuesta un kilo de papa, qué haces con un kilo de papa.

Si lo querés llevar a algo un poco más general: cuánto cuesta que una familia tipo coma en la Argentina, la inseguridad, la ley de alquileres, la historieta del pluriempleo ¿Cuántos laburos tenés? Ahora estarás volviendo de alguno o yendo alguno, pero seguramente será muy pocos los que ya contesten "tengo uno".

La falta de creación de puestos de laburo genuinos, la salud, los que están teniendo que dar de baja la obra social, para pasarse a la salud pública; los de clase media: el miedo a que tus hijos se vayan porque no encuentren proyección aquí en la Argentina; y podríamos seguir enumerando y enumerando y enumerando.

Lista de los problemas reales de la gente versus la portavoz presidencial anunciando un decreto del presidente Alberto Fernández. No sé si te pasa, pero a mi mis hijos, muchas veces me dicen: ¿Dónde vivís, Papá, en Narnia? Narnia.

(audio) "El presidente ha firmado el decreto 455, mediante el cual se le cancela a Augusto Pinochet y a sus derechos habiente, el derecho a usar las insignias, orden de mayo y orden del Libertador San Martín. Oportunamente otorgadas, dicen sus considerando el decreto que ahora les vamos a repartir y que se va a publicar esta noche en el Boletín Oficial, que Pinochet no es merecedor de la gratitud de la nación Argentina, pues es alguien que ejecutó políticas que avasalla la vida y degradaron la condición humana, que su accionar ofende los valores y principios rectores de nuestros próceres, resultando incompatible con dichas condecoraciones. Nuestro país celebra 40 años de democracia y es imprescindible reivindicar todos los días los valores que dan vida al Estado de derecho".

De más está decir, no creo que ya ni tengo que aclararlo, todo lo que puedo pensar de Pinochet de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile no viene al caso. Pero uno, cuando escucha estas cosas, se pregunta ¿En qué están pensando? ¿Qué están mirando en un contexto electoral? Seguramente el argumento de repudiar a Pinochet; en forma contundente, válido, hace el decreto, si querés efectivamente, quitarle no sé qué la orden de no sé qué cosa, a un tipo que no sé ni quién se la dio ni para qué, la Orden de Mayo y la orden del Libertador San Martín. No sé.

O sea, encuentro pocas palabras para describir cómo pierden tiempo en firmar un decreto, que puede ser valioso en el contenido, pero es para que te pares allí, en la Casa Rosada, a anunciar este decreto firmado por el presidente. ¿Qué quieren contraponer de alguna manera lo que hizo Victoria Villarruel en la Legislatura?

Miren, señores y señoras del Gobierno, si ustedes hubieran hecho las cosas bien, seguramente Milei no existiría, Victoria Villarruel sería una diputada y no tendrían hoy competitividad electoral como lo tienen. Hicieron todo mal. Y eso no lo reclamo yo, lo reclaman sus propios votantes. Cuando uno dice que la política está lejos de la gente, ahí fue nuestro ejemplo del día.

