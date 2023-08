El editorial de Facundo Pastor: "El peronismo insiste con la campaña del miedo"

El peronismo sigue insistiendo con la estrategia del miedo, que claramente, ya tuvo una resolución desfavorable, por lo menos en términos de estrategia electoral. Muchos le están diciendo algunos voceros muy anárquicos que el gobierno tiene, o que el peronismo tiene, no sirve con el miedo.

De hecho, nadie compró la teoría del miedo o una gran parte de la gente no compró la teoría del miedo, porque hay mucha que vota directamente a Milei y no a las ideas de Milei. Pero el Gobierno, muy falto de creatividad política, sigue insistiendo con la idea del miedo; vuelven a intentar poner en el centro del debate la venta de órganos, la idea de la dolarización. Recién hablábamos y escuchábamos a Pampita preocuparse por la libre portación de armas.

Hoy Milei aquí en La Red, habló nuevamente de que pondría a discutir a la sociedad del pueblo en una suerte de plebiscito el tema de la ley del aborto. El peronismo insiste con eso, no propone nada, pero insiste con el miedo. Lo dijo en las últimas horas Aníbal Fernández.

Linda la palabra premonición, ¿no? sobre todo para este momento, de máxima desconfianza, de máxima incertidumbre. Qué palabra interesante para analizar en boca de un ministro de Seguridad como Aníbal Fernández, al que quizás no le explicaron bien las cuestiones de jurisdicción. Porque es cierto que técnicamente la provincia de Buenos Aires, tiene delegada la Facultad de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero sos el ministro de Seguridad de todo el país y en las últimas horas, tras el crimen de Morena, dijo: "Yo no, eso no, no puedo opinar del tema".

La inflación de julio fue de 6,3%, acumuló 113,4 en el último año; los alquileres van en suba, subieron incluso hasta 20%, se cobran en dólares.

Yo me lo preguntaba recién hace algunos minutos ¿Qué hacen hoy los pibes que están empleados en blanco y las pibes que tienen empleo en blanco, con 120 lucas, con 100 Lucas, con 150, en el mejor de los casos? ¿Qué hacen? ¿Pueden sentirse libres? ¿Pueden viajar? ¿Pueden alquilar? ¿Pueden qué? ¿Comprarse un par de zapatillas? Hay un modelo de la "pipa" que está muy de moda entre los pibes que sale 70 lucas, que es la mitad del sueldo que gana un pibe.

Ese es el contexto en el que evidentemente, ni Juntos por el Cambio, espacio al que le fue muy mal en la elección. Ni el Gobierno, espacio al que le fue peor por primera vez en la historia, en una elección a presidente, salió tercero. Ni Juntos por el Cambio, ni el peronismo están interpretando lo que hace muchos años un jefe que yo tuve, me decía: "Hay que saber escuchar el sonido del viento". No lo están interpretando.

Interesante pensar la idea del futuro, porque mi idea de futuro a los 44 años yo tengo dos hijos, uno de 17 otra de 12, es muy distinta seguramente a la idea de futuro que tiene mi hija, o a la idea de futuro que tienen mis padres, a la idea de futuro que tenés vos. ¿Qué idea de futuro tienen los pibes hoy en la Argentina? ¿Cuál es la idea de futuro que tienen? ¿y qué espacio político, por más de que no esté de acuerdo o sí esté de acuerdo está interpretando mejor eso?; eso que no es ni más ni menos que algo muy importante, que es el futuro, la perspectiva de lo que viene.

Si siempre la idea de lo que viene en este país es una cagada, el presente es una cagada. Por eso, insisto, el peronismo prueba con la idea del miedo respecto a Milei, es un riesgo para la democracia, después podemos discutir si lo es o no.

Juntos por el cambio quedó en jaque, no se volvió a escuchar absolutamente nada, ni de Larreta, ni de Bullrich, ni de cómo se va a reacomodar ese espacio. ¿Quién está capitalizando todo eso? ¿Quién?

