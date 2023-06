El editorial de Facundo Pastor: ¿En qué país vivimos?

Son esas tardes o esas jornadas tristes, donde uno se desorienta, por ahí te pasamos también del otro lado, esta hora, volviendo a casa, terminando la jornada, son jornadas muy intensas.

Son esas jornadas tristes, repito, donde uno se desorienta por eso en un momento determinado le preguntaba Pichetto, por algo que en un punto me obsesiona, que es saber si este país es o no reconciliable. Que es algo que creo que no lo deberíamos preguntar todos los días.

Jornadas como la de hoy hace se hacen sentir que las heridas abiertas, las del pasado, las del presente, convierten a este país en un país irreconciliable. El presidente Alberto Fernández acaba de confirmar que el Gobierno Nacional va a ir a la justicia para determinar si es constitucional o inconstitucional esa reforma de los artículos de la Constitución flamante, modificada hace horas en Jujuy, la que despertó todos los conflictos.

Y hoy temprano, Gerardo Morales planteó que creía que el Gobierno quería intervenir en la provincia. Entonces, frente a estos momentos, uno se pregunta ¿En qué país vivimos? ¿En el Alberto Fernández y la inconstitucionalidad de la flamante entrecomillas constitución de Jujuy?¿O en el de Morales, en este conflicto embanderado de la oposición? ¿Cuál es la Argentina? La de unos, la de otros, la de todos.

Morales cree que el quilombo lo financió al Gobierno. El Gobierno arma una carpetitas con todos los reclamos los organismos internacionales, Comisión Interamericana Derechos Humanos, Human Rights, entre otros; fueron cuatro, si no me equivoco, los tengo apuntados por ahí en el lío de papeles que tengo.

¿Qué país es el que vivimos? ¿El de unos, el de otros, el de todos? Son tan distintas las miradas. No Me preocupa lo distinto. Son tan distantes las miradas y eso sí preocupa más y angustia más. Por eso esta pregunta que yo le hacía Pichetto, que la voy a seguir haciendo hasta que dure este programa, ojalá que sea por muchos años más, porque estamos muy felices y muy cómodos aquí, en nuestra querida casa de Radio La Red ¿Este país es irreconciliable?