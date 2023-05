El editorial de Facundo Pastor: "Funcionarios con poca empatía"

Hay un informe que se acaba de conocer, que expone obviamente lo peor de la crisis económica: 6 de cada 10 hogares en Argentina se endeuda para comprar comida y medicamentos. Es un informe de la CEPAL. Un informe con datos oficiales del propio Ministerio de Economía, que expone que más de la mitad de las familias consultadas, recurrió al financiamiento para sostener consumos cotidianos o básicos.

El endeudamiento surge, aparece, de manera mucho más llamativa en hogares liderados por mujeres, que en hogares encabezados por hombres, solamente por hombres o solamente por mujeres. En medio de esta crisis económica, uno quisiera o pretendería de alguna manera, que los funcionarios tengan un grado mayor de empatía que no utilicen, por ejemplo, las redes sociales para decir cualquier cosa. Te repito la cifra general de este informe de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe con datos del Ministerio de Economía, 6 de cada 10 hogares en la Argentina, se endeuda para comprar comida o se endeuda para comprar medicamento.

Salto a otro título. La portavoz, Cerruti, dijo que "la gente no llega a fin de mes porque se patina la guita". Lo explico bien, para que no haya confusiones: hay una colega que sube un tuit que dice "Restaurants llenos, teatros con funciones agotadas, centros comerciales repletos. La verdad que por ser una crisis como nunca antes vista es bastante rara". Se sube a ese tuit Carlos Maslatón "¿viste?", le contesta, "Y el Gobierno ha sido incapaz de explicar esto en su favor. Se los advertí a tiempo y sin éxito", que es una tesis que Maslatón tiene, que dice que la crisis no es tal.

Se sube a esa ese intercambio de ideas, quizás un poco generoso de mi parte, Gabriela Cerruti, y plantea, entre un intercambio de tuits, algo así como "La gente no llega a fin de mes, pero se patina la guita en restaurantes y recitales, todos boludos".

Por supuesto que uno puede entender haciendo un esfuerzo enorme, que es un comentario irónico el Cerruti; ahora creo que no hay ni siquiera espacio para ironías en este momento ¿Cómo fue que había dicho en algún momento Sergio Massa? No nos entra un quilombo más. Yo creo que no entra. No entra ninguna declaración más de un funcionario que no tenga un grado de empatía.

Ahora aparece esta nueva ironía, donde ella se sube. Qué tiempo a veces tienen los funcionarios de un país en crisis, para andar paveando en redes sociales, con cifras que lo único que necesitan son miradas empáticas, soluciones; por supuesto que uno ya no le puedes reclamar a este Gobierno que tiene que llegar, pero que, en principio, en términos de confianza política está terminado con 6 de cada 10 hogares en Argentina endeudado para comprar comida o para medicarse, para comprar medicamentos.

Lo ideal es callarte la boca y si vas a decir algo, que sean mínimamente con un grado de empatía, tratando de entender que hay mucha gente que no lo está pasando bien.

Editorial de Facundo Pastor: