El editorial de Facundo Pastor: "Hasta siempre, Edi"

Arrancó raro el día hoy a las 7 de la mañana, 7:09. Me escribió Ricardo, el hermano de Edi Zunino, para contarme que Edi se había muerto. Por ahí no lo conociste, porque Edi por ahí llegó a los medios más masivo, ya con una carrera impresionante hecha. Tenía 60 años. Había hecho durante muchos años la revista Noticias, había sido el editor de esa revista, un tipo muy fuerte dentro de Perfil. Y estaba atravesando, estaba enfrentando de hace un tiempo largo un cáncer y la enfrentaba, bueno, al estilo de Edi, era un perro periodístico que no se iba a dejar vencer tan fácilmente por esa enfermedad de mierda.

Tuve la posibilidad de compartir gran parte del comienzo este año, casi la mitad de este año, en un programa que hacíamos a la noche que en verdad el conductor era Edi, pero enterado de lo que estaba viviendo, Edi le pidió al canal correrse un poco la conducción. Y allí fuimos juntos hasta donde pudo y hasta donde cuestiones de programación reordenaron algunas cuestiones.

Pero no me interesa tanto hablar de Edi. O sí. O indirectamente me interesa hablar de Eddie, pero quiero contarles que desde el momento en que se enteró que estaba enfermo, no hubo un solo día donde no haya llegado al canal acompañado por su familia.

Hoy algo conté en la tele: todos los días, pero todos, eh, venía acompañado o de alguno de sus 3 hijos, a los que les mando un beso enorme, a Renata, a Sebastián y a Manu. A los 3. A veces llegaba acompañado de uno de sus hijos. A veces llegaba con su pareja, a veces con sus hermanos. A veces estaban todos. Muy italianos y yo pensé que iba a durar dos, tres, cuatro, cinco días, una semana. Era raro estar conduciendo un programa y toda la familia atrás. Después me di cuenta que no.

Y hoy lo hablaba con Sebastián. Me di cuenta que eso que pasaba atrás de cámara, no era ni más ni menos que una ceremonia de despedida que su familia estaba haciendo con Edi. Me pareció un acto de amor tremendo, que se sostuvo durante mucho tiempo, muchas semanas. Ya en un momento empezaba a ser hasta grato y divertido, porque los hermanos participaban. El día que tuve el lío con Milei, por ahí andaban los hermanos de Edi, que miraban y no entendían nada.

Por eso decía quiero hablar de Edi, mejor dicho, no. O sí. O todo eso era Edi. Edi escribió en el año 2015 un libro cuyo título fue "Cerrar la grieta, ideas urgentes para el reencuentro de los argentinos". 2015 traía, obviamente, aquella declaración de la nata en una entrega de Martín Fierro, creo que fue en el año 2013, cuando Lanata impone en el debate público la idea de la grieta.

2 años después, Edi hace este libro publicado por Sudamericana, donde entrevista, escuchen bien: Beatriz Sarlo, Carlos Pagni, Daniel Adad, Daniel Scioli, Eduardo Constantini, Eduardo Eurnekian, Facundo Manes, Franco Macri, Graciela Fernández Meijide, Guillermo Echeverri, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Altamira, Jorge Fernández Díaz, Jorge Fontevecchia, José Pablo Feinmann, José Luis Manzano, Luis Moreno Campo, Mario Bleger Martín Lousteau, Mauricio Macri, Nelson Castro, Rafael Bielsa, Ricardo Lorenzetti, Roberto Lavagna, "Tata" Jofre y Víctor Degenaro.

Con todos charló sobre si la Argentina era o no un país reconciliable; sobre si este presente, tan turbulento nos lleva a un país completamente dividido. Por supuesto que la grieta no se cerró. Hablábamos mucho de esto con Edi, pero le valoro muchísimo cada una de las charlas que hemos tenido en la previa de ese programa o en el post programa, porque a pesar de saber que tenía un monstruo adentro que lo estaba acechando, no hubo una sola vez que no se haya presentado con su tema preparado, con su título preparado, con su información preparada, con su placa preparada para mostrar en televisión, para discutir, para informar, para debatir. Ese era Edi Zunino.

Hoy Ramón publicó algo que me gustó mucho en redes sociales que cuenta y que describe de alguna manera lo que era Edi también como jefe, publicó una frase Ramón sobre Edi. La frase era Edi. Y se la decía todo el tiempo a Ramón: "Vos publicá, vos publicá que después pedimos permiso". Ese era Edi Zunino.

Te quiero recordar, hermano, de la mejor manera, estés donde estés. No sé qué pasa cuando uno se va a este mundo. No sé si es verdad o no es verdad que te vas al cielo, como dicen algunos, o al infierno.

