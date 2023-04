El editorial de Facundo Pastor: "Horacio cortó el cordón umbilical"

La interna del PRO, con fuertes cruces entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, los principales contendientes de la pelea, fue el tema elegido por Facundo Pastor para su columna editorial de este martes. Según el periodista, con la decisión de realizar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño "cortó el cordón umbilical".

"Algunos creen que Horacio Rodríguez Larreta no tenía mucha escapatoria, que no tenía mucha alternativa. Incluso, cerca de él dicen que Larreta había asumido que, tarde o temprano, Macri, puesto a elegir candidato a presidente de su propio espacio, se iba a pronunciar por Patricia Bullrich", planteó Pastor en el inicio de su análisis.

"Esto, para el propio Larreta, era como un callejón sin salida. Y había dos ejemplos políticos que no corresponden a su espacio, dos ejemplos políticos de la oposición, que permanentemente lo atormentaban como quien mira en un espejo y no se quiere parecer en nada: uno, Daniel Scioli; y el otro, Alberto Fernández", agregó el conductor de Pastor 910, quien coincidió con el análisis que señala que "Larreta no quería convertirse en el Alberto Fernández de Macri".

Para Pastor, fue por eso que "el jefe de Gobierno tiró la bomba y decidió cortar el cordón antes de quedar como otra marioneta política".

"Sin duda que hay una sensación en el entorno de Larreta de que el jefe de gobierno porteño jugó a todo o nada. Pero bueno, en definitiva, de eso se tratan los liderazgos, sobre todo si pretendés, si deseás, si ambicionás que caigan sobre tus hombros todas las responsabilidades políticas de un país como este. En definitiva, la jugada es arriesgada, pero si quieres ser presidente…", concluyó.