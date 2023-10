El editorial de Facundo Pastor: "La Argentina parada"

Es un país que está en pausa, que está detenido. Parece increíble que venimos de un finde XXL, yo celebro que haya ha habido movimiento, quizás no lo he esperado, atención, porque los números no fueron como se intentaron vender en algunos lugares.

Ahora hay una Argentina en pausa, parada detenida y así vivimos hace mucho tiempo. Hoy pasé gran parte de la mañana tratando de sondear algunos datos económicos. Cuando digo que hay una Argentina parada y esto seguramente te debe de estar pasando a vos, o de un lado o del otro, y a veces está de un lado y del otro al mismo tiempo.

Si tenés que hacer algún arreglito en tu casa y llamás a un plomero, un electricista, un gasista, nadie te termina de pasar presupuestos, porque de alguna manera está la Argentina parada a la espera de vaya a saber qué.

Si uno revisa qué está pasando, por ejemplo, con las ventas minoristas, kioscos y almacenes, se están dando aumentos de entre el 25% y 30%. Remarcaciones. Se remarcan ya, a esta altura, por si las dudas, a cuenta de lo que se supone va a pasar a partir del lunes en este país, hay remarcaciones en fiambres, en cervezas, en chocolates, en quesos, en gaseosas, en pan lactal.

Hoy me contaba un comerciante que el azúcar pasó, en los últimos diez días, de $620 a $1050, $1060, $1100; que las lentejas pasaron de $400 a $1000. Hay aumentos generalizados en casi todos los rubros. Párense en un kiosco, hagan ese ejercicio, pregúntenle al quiosquero qué bajada tiene de precios.

¿Querés ir un poquitito más arriba? ¿Escalar por arriba de los kioscos de los almacenes de barrio? Vamos a los súper. Hay huecos en las góndolas. Hay que reconocer a esta altura que el programa "Precios Justos" de este Gobierno fue un fracaso más, anótenlo en la lista de los fracasos. Es una ficción, es una ficción. Hay grandes empresas que lo que hacen es sacar productos similares con packaging diferentes para sacarlos del programa "Precios Justos".

Y hay un fenómeno que se está dando en las góndolas que se llama "Frenteo" ¿Escucharon hablar de esto? Arman un frente de productos, imaginate, no sé, lata de arvejas, llenás el frente, pero si sacás una lata y mirás para atrás de la góndola, no hay nada. No hablo de desabastecimiento. Hablo de una economía en pausa, de una economía parada, de precios que se atan a una posible de evaluación que todos sabemos y entendemos que va a venir.

La nafta está congelada, se achican los tiempos de pago. Esto es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y basta con salir a la calle para verlo.

Lo que uno le pide a los candidatos en estos cuatro o cinco días que quedan miércoles, porque hoy ya está, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo que a uno le pide es un poquitito de empatía y moderación con el momento que está viviendo la Argentina.

Pero esa economía, la economía de la calle, es la que está sucediendo ¿Qué va a pasar a partir del lunes, del martes del miércoles? No se termina el mundo, pero veremos de qué está hecha esta democracia que a fin de año cumple 40 años.

