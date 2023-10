El editorial de Facundo Pastor: "La Argentina y el voto católico"

Se habló mucho y se va a seguir hablando del voto católico. Se habló mucho después de aquel cierre de campaña, que algunos analistas compararon para mí en forma bastante exagerada con la quema del cajón de Herminio, cuando Venegas Lynch salió a matar al Papa, a plantear que había que romper relaciones diplomáticas con el Vaticano, hoy llegó la respuesta.

El arzobispo de Buenos Aires criticó duramente los pactos cuyo único fin, único objetivo es llegar al poder, monseñor Jorge García Cuerva, decía esto, escuchenló:

(audio) "Los fariseos y los herodianos son dos grupos religiosos muy distintos: los fariseos son un grupo judío que aparentaba rigor y austeridad, pero eludían en general el cumplimiento de la ley. En cambio, los herodianos son un grupo de judíos que apoyaban el gobierno de Herodes, un rey que había de alguna manera tranzado con el Imperio Romano. Y entonces era un rey sin mucho poder, porque en realidad el poder lo tenían los romanos. Sin embargo, fariseos y herodianos que pertenecen a dos grupos distintos, se juntan para hacer daño. Se juntan para hacerle una trampa a Jesús y pensaba que puede ser esto a veces un modo de ser. Esto de juntarse, por juntarse; esto de juntar el agua y el aceite, con tal de llegar al poder. Esto de juntarnos para hacer daño ¿Cuántas veces, incluso en los vínculos somos capaces de juntarnos dos o tres que no nos llevamos muy bien?"

Las críticas duras, elocuentes, claras, concretas de monseñor Jorge García Cuerva reclamando que el votante no deje el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro. Se habló mucho del voto católico Hoy alguien me contaba que hubo una ciudad, por supuesto, esto es completamente testimonial, que fue el pueblo donde Javier Milei sacó más votos en las Paso: San Antonio de los Cobres.

Repito, es testimonial, es el pueblo donde desfilan miles de turistas cada año por el tren de las nubes. Allí hay, alrededor de ese pueblo, ocho proyectos avanzados para, por ejemplo, extraer litio. En las Paso Milei, se acercó al 70% de los votos. Es un pueblo muy católico.

Entonces, aquellos analistas que miden el voto católico en todo el país, en las ciudades, en lo que muchas veces de la capital mal llamamos "el interior", con una mirada porteño céntrica, usan el ejemplo de San Antonio de los cobres, repito, testimonial por la cantidad de votos, para advertir cómo se revirtió el voto que en su momento fue a favor de Milei, el cómo terminó siendo en contra. Como en San Antonio de los Cobre se había acercado cerca del 70% de los votos, todos van a mirar ahí y cuando van a mirar, ahí se encuentran que hay votantes de Milei ofendidos, por aquello de criticar al Papa; por aquello de plantear la ruptura diplomática con el Vaticano, de hecho en San Antonio de los Cobres de casi 70, Milei pasó a 30.

Repito, es testimonial, sirve para el análisis, pero también escuchar al arzobispo jugar de una manera es claramente advertir que no hay sector, no hay actor en la Argentina, que no sienta que ésta es una lección histórica que no sienta que es una elección en definitiva, a todo o nada.

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: