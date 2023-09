El editorial de Facundo Pastor: "La disputa por el legado de Cavallo"

Habrás escuchado muchas veces que la Argentina es un país cíclico, que siempre vuelve inevitablemente a chocar, a tropezar, a lesionarse si se quiere, ya que estamos en una tarde muy futbolera, con la misma piedra.

Hace un rato Ramón, me marcaba algo que está empezando a viralizarse y mucho en redes sociales, que es el encuentro de Luciano Laspina con Felipe Domingo Cavallo.

Parece increíble ver a los dos espacios de los tres que quedaron con chances competitivas para gobernar, para llegar al poder a partir del 10 de diciembre, disputarse, tironearse a las ideas económicas más ortodoxas; Laspina tuiteó hace una hora: "Hoy, como tantas otras veces, estuve conversando con Domingo Cavallo es el único economista que frenó la inflación y la hiperinflación de la Argentina. Hay que recuperar sus ideas para reconstruir el peso argentino, sin cepos y con libre elección de monedas".

Laspina es quien encabeza o o quien acompaña, si se quiere, a Patricia Bullrich desde el comienzo. Ahora la visibilidad o la centralidad pasa por el propio Melconián; tampoco sé cómo se llevan Laspina y Melconián. No importa, no es ahí, no apunto a eso.

Pero es increíble que, un equipo político que está queriendo competir por el poder en la Argentina, lo ponga a Cavallo como ejemplo. Claro. Laspina trae a aquel Cavallo, de la convertibilidad del Menemismo ¿Te acordás? ¿Dónde estabas?

(audio) Todos ustedes pueden estar seguros que tenemos bajo control absoluto el presupuesto de la Administración nacional y las cuentas fiscales. Hemos estado trabajando en equipo todo el gabinete para que el presupuesto de lo que resta del año sea estrictamente cumplido en un todo de acuerdo con el programa fiscal y monetario que hemos presentado, elaborado por nosotros a los organismos multilaterales de crédito. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que violemos la Key de Convertibilidad.

El valor de nuestra moneda está sin dudas, perfectamente asegurada, y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una men moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir por décadas.

Ley de Convertibilidad del Austral número 23.928, sancionada el 27 de marzo de 1991, gobierno de Ménem, Domingo Cavallo, ministro de Economía, ley que estuvo vigente hasta enero del 2002. De aquella ley de Convertibilidad del 91' a la crisis del 2001, en la que Cavallo tuvo mucho que ver. Pasaron diez años en la Argentina ¿Dónde estabas en el 2001? ¿Te acordás?

(audio) Como se había producido por miedos, muchas veces justificados, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto.

Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y sólo se podrá hacer durante este período de 90 días, por cifras de 250 mil pesos semanales o 1000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.

1° de diciembre de 2001. Es increíble que las vueltas de la vida, hagan que los candidatos ahora echen mano a ideas que claramente ya fracasaron. Pero ahí están. No solamente se disputan a Cavallo, sino que se sacan fotos sonriendo.

