El editorial de Facundo Pastor: "La doble vara de Milei"

Pareciera haber un concepto selectivo, del concepto que está de moda, que es la casta ¿Qué es, en definitiva, la casta? Esto que permanentemente repite Javier Milei, el candidato vencedor de las PASO ¿Qué es? ¿Cómo se interpreta? ¿O solamente se es casta cuando le conviene a quien puso de moda, por lo menos en Argentina, el concepto de la casta que hoy sigue un montón de gente? Digo, por lo menos en Argentina, porque es un concepto que Milei lo toma de Vox, en España ¿O acaso Barrionuevo como sindicalista no es parte de la casta sindical?

Cuando uno repasa la lista de cómo están prácticamente enquistados en sus sindicatos, los sindicalistas, uno ve que Barrionuevo aparece tercero en el ranking de los que más tiempo llevan a cargo, justamente de los sindicatos. El que puntea obviamente el ranking es Pedro Sambletti, del sindicato de pintureros 47 años; Jorge Sansat, del sindicato de la Aeronavegación de entes privados, 48 años. Y ahí no más aparece Luis Barrionuevo, de gastronómicos con 42 años. Yo tenía dos años cuando Barrionuevo llegó al sindicato.

Después aparece Amadeo Agenda de municipales porteños con 38 años; Guillermo Pereyra, con 37, petroleros; Rodolfo Daer, de alimentación, con 37 años. Hueso campo de la sanidad con 36 años. José Luis Lingeri, de obras sanitarias, con 38. Armando Cavallieri, de Comercio, con 35; Moyano, de camioneros con 34. Gerardo Martínez, de la construcción, con 31.

¿No es esta la casta sindical, Milei?, Cuando en algún momento se lo preguntaron a Milei, que ahora anda a los abrazos con los jerarcas sindicales que están allí abrazados, a su sindicato se lo preguntaron a Milei. Milei esquiva. Obviamente, la pregunta vuelve sobre la casta política. Por eso la idea es pensar si hay una casta selectiva, hay una casta selectiva, se es casta cuando me conviene o yo no estoy entendiendo parte de la discusión de mi ley.

A ver, la Real Academia Española dice o vincula el concepto de casta con el de ascendencia con el concepto de linaje, con el concepto de un grupo que forma una clase especial y que tiende a permanecer separados de los demás por su raza, por su religión. Yo agregaría por su poder, no es la de los sindicalistas que yo acabo de nombrar una casta sindical, o será que Miley, en ese debate interesante que establecía con José del Río nuestro colega, le mandamos un saludo, se preparaba para no señalar a Luis Barrionuevo, que aparecía en la pantalla mientras Milei era entrevistado por José del Río. Se preparaba seguramente Milei para cerrar un acuerdo con Luis Barrionuevo para que le fiscalice y le ponga 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil fiscales para que le cuiden las boletas, sobre todo en el conurbano. Que la casta política del conurbano le quiere afanar.

¿Se es casta para una cosa, pero no para la otra? Lo pregunto, lo dejo abierto ahora que Milei anda a los abrazos con Luis Barrionuevo. 42 años al frente del sindicato de gastronómicos, 42.

Milei le decía a José del Río "Ojo con la doble vara", claro, ojo con la doble vara, con la idea de que hay casta para una cosa, pero no para la otra. ¿O no hay casta, por ejemplo, en las empresas contratistas del Estado? Para las que Milei trabajó durante muchos años ¿Eso no es casta? Las que siempre ganan las mismas licitaciones no son una casta.

Yo ahí coincido. 100% con Milei. Ojo, eh, ojo con la doble vara.