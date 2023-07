El editorial de Facundo Pastor: "La Rural, lo hizo "

En definitiva, La Rural lo terminó haciendo posible. Veníamos teniendo una campaña política berreta, una campaña política mediocre y, sobre todo, una campaña política carente de ideas.

Hoy acá donde está el móvil de Radio La Red y pasó algo poco habitual para la política argentina: tuvieron que venir los precandidatos a presidentes y tuvieron que pelar ideas; tuvieron que explicarle al sector, sector productivo, obviamente, si las hay de la Argentina, como alguna vez se ha dicho el motor de la Argentina, tuvieron que venir explicarle sus propuestas para el sector.

Por supuesto que estamos hablando de la política argentina; hubo cruces, hubo chicanas, pero a tres semanas de las elecciones primarias de las PASO, los principales precandidatos, repito, tuvieron que venir acá a ofrecer ideas en un espacio formalmente que se conoció como compromiso para una nueva Argentina, que organizó La Rural, que se desarrolló aquí donde estamos nosotros, en el que participaron Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti, entre algunos de los candidatos.

Yo celebro que hayan venido y celebro sobre todo que la campaña, por lo menos por 24hs, haya dejado de ser esta campaña que veníamos teniendo una campaña Berreta mediocre, carente de ideas.

Por supuesto habrá candidatos que al sector le caen mejor y habrá candidatos que al sector le caen peor. También se celebra que haya podido venir un candidato oficialista peronista, porque no se venía dando eso, porque el año pasado, cuando no estábamos en un contexto de campaña, el presidente Alberto Fernández no pudo ni venir acá. Y esto es lo que hay que marcar, si se quiere como un mojón positivo para adelante, para la Argentina que viene.

En tres semanas habrá elecciones primarias, abiertas y simultáneas. Ojalá que esto que pasó aquí en La Rural contagie un poco a los candidatos, para que se dejen de tanta chicana, de tanta pelea interna y empiecen a explicarle a la Argentina, nos empiecen a explicar a todos, qué país se imaginan para los próximos años.