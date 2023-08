El editorial de Facundo Pastor: "Las contradicciones de Alberto"

Si uno tuviera que elegir una palabra para calificar el gobierno de Alberto Fernández vieron que muchas veces las gestiones de los gobiernos se califican con números, uno está acostumbrado, tiene la cabeza o tiene en la cabeza, esa calificación de uno a diez.

Buscale una palabra, la que quieras ponerse la vos. La palabra fue un gobierno, elijo la mía "errante", fue un gobierno esquivo, fue un gobierno contradictorio. Tres elegí hacia al pasar. Se me acaban de ocurrir.

Ahora podríamos estar seguramente toda la tarde buscándole palabras que califiquen como fue este Gobierno de Alberto Fernández, cuatro meses quedan a cuatro meses de terminar, empezaron de alguna manera o empezó el Gobierno de alguna manera de Alberto Fernández a preocuparse a ocuparse del tema que ha destruido absolutamente todo lo que fue la inflación y, claramente, que todas las medidas van a quedar licuada en tres, dos, uno antes de que termine el gobierno de Alberto Fernández, que termina el 10 de diciembre de este año.

40 años de democracia. Cuando asumió Alfonsín dijo Recuerdo que soñaba con que la democracia en Argentina dure 100 años. Vamos por cuarenta. Vamos bien y tiene que seguir de esta manera.

Errante, esquivo, contradictorio, fue el presidente Alberto Fernández en las últimas 48 a 72 horas. ¿Se acuerdan que había dicho que él no hablaba, que él estaba en silencio porque no era candidato? ¿Se acuerdan?

No habla el presidente porque no es candidato, pero es presidente, quiere decir el presidente que no es candidato, no habla porque no es candidato, pero algo tiene que decir porque es presidente. Bueno, a las pocas horas empezó a hablar el presidente que no hablaba porque no era candidato y empezó a decir algo.

Bueno ¿Habla o no habla? ¿Se mete en la campaña y le pega Milei? ¿O no habla porque no es candidato? Alguien gritaría de allá atrás de la tribuna: "Ponete de acuerdo, ponete de acuerdo".

Dos pasos para adelante, tres para atrás, tres pasos para adelante, cuatro para atrás. Con ese jueguito uno podría también describir ya no con una palabra, el gobierno de Alberto.

Escuchá el editorial completo de Facundo Pastor acá: