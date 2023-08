El editorial de Facundo Pastor: "Las provincias vs. Massa"

Bueno, ayer nos preguntábamos, a esta misma hora en el comentario editorial, cuánto va a durar la plata que el gobierno está poniendo o intentando poner en el bolsillo de la gente ¿Cuánto dura eso? ¿un mes, dos meses, tres meses? ¿alcanza para enfrentar este ritmo inflacionario?

Digo, que el gobierno está intentando poner, porque ya hay varias provincias y, en el arranque lo comentábamos, algunas de manera más sorpresiva que otras, que aclararon que no van a pagar, por ejemplo, la suma fija 60 mil a los empleados; suma fija que se tenía que pagar en dos veces, 30 y 30.

Y digo se tenía que pagar porque tomen nota si nos están escuchando: en Misiones, el gobernador dijo: "No tengo plata". En Santa Fe, el gobernador dijo: "No tengo plata"; en Jujuy, el gobernador dijo: "No tengo plata"; lo mismo en La Pampa, Entre Ríos, en Neuquén y en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene estatus prácticamente de provincias, una ciudad autónoma, quiere decir ya son ocho las provincias que no van a pagar esa suma fija de 60 lucas a sus empleados.

Entonces ¿Qué país miramos? ¿El de los anuncios de Massa? para ver si rascamos el fondo de la olla hasta las elecciones, o la realidad de estas provincias. Y, en un rato, vamos a explicar qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, 40% del electorado, porque si me guío por el título de "El Cronista", dice que Kicillof está definiendo si paga o no los 60 mil pesos a los estatales. Incluso algunos intendentes de Unión por la Patria, salieron hoy temprano, creo que el intendente Escobar fue uno que salió a decir que no tiene la plata.

Entonces, ayer nos preguntábamos cuánto iba a durar estos pesos en el bolsillo de la gente. Hoy ya a esta altura, por lo menos en algunas de las medidas, nos preguntamos si efectivamente va a ser o no posible, si van a poder efectivizar esos 60 mil pesos, sobre todo en algunas de las provincias que acabo de mencionar. Ya son nueve las provincias que dijeron que no.

