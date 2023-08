El editorial de Facundo Pastor: "Los gobernadores, los grandes ausentes de la elección"

El peronismo del interior, el peronismo de las provincias ese que lideran los gobernadores, lógicamente, fueron uno de los grandes ausentes del proceso electoral ¿Dónde estaban los gobernadores? ¿Dónde estuvo el peronismo de las provincias? Que si uno ve el mapa mayoritariamente perdieron en manos de Javier Milei; hoy un cacique de esos históricos del peronismo, me decía: "Hay que reordenarse, el orden es hacia adentro, no hacia afuera".

No hay duda de que hubo una anarquía absoluta en las provincias; incluso me refiero a los propios gobernadores que hicieron mucha fuerza, una tarde, me acuerdo, que estábamos en vivo para bajar a Wado de Pedro, para que el candidato sea efectivamente Sergio Massa. Ellos, entre otros, fueron a pedir y a decir el candidato tiene que ser Sergio ¿Y después qué hicieron?

Alguien podrá explicarme y, seguramente tendrá razón, que salvaron sus ropas, que hubo muchas elecciones, que ya estaban jugadas, que sus territorios estaban completamente asegurados. Pero, repito, son los que pidieron a Massa, presidente o candidato ¿Dónde estaban? ¿No les parece llamativo?

Esto por un lado. Por el otro lado, abrimos el programa hablando de incertidumbre. Incertidumbre que para muchos se traduce en angustia; para otros, seguramente, se traducen esperanzas. Los que votaron a Milei también tendrán la expectativa, la incertidumbre, pero posiblemente con mayor esperanza. Los que no votaron a Milei de un lado y del otro, sienten la angustia de no saber qué es lo que va a pasar por delante; y si este país sufría, y mucho, con una grieta, ahora la grieta es por tres: los kirchneristas, los macristas y los mileistas o los libertarios.

En el medio de todo eso, uno desea que los candidatos sean responsables, cuiden las palabras, sean empáticos, sean sensibles y entiendan lo que el pueblo está viviendo. Por eso, declaraciones como las de Milei, camino a 40 años de democracia, verdaderamente nos confunden en tanto la responsabilidad que le tenemos que exigir a los tres candidatos que quedaron, que obtuvieron mayoritariamente los votos. Responsabilidad en este momento.

Nadie quiere que las cosas terminen cuando no tienen que terminar, y a veces hay que entender; yo creo que Milei, que es un tipo inteligente, tiene que entender el poder de las palabras en este país que tuvo la crisis de Alfonsín yéndose antes; que tuvo el helicóptero De la Rúa, yéndose antes; es muy delicado coquetear con esta idea, un poquito de responsabilidad.

