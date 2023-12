El editorial de Facundo Pastor: "Los senadores viven en un país paralelo"

Cerré los ojos dos veces, lo volví a abrir para saber si esto era de verdad o no. Sobre todo en el día donde se tuvo que anunciar el 12.8%, último número de Alberto Fernández y el desastroso gobierno que ya se fue.

Hay un escándalo en el Senado, después seguramente Ramón va a dar algunos detalles, porque hay una discusión sobre si la sesión de hoy, se tenía que hacer hoy o se tenía que hacer en febrero, un tema de reglamento; pero hace algunos minutos la senadora Juliana Di Tulio, peronista, denunció que se pagaron coimas por los despachos.

Yo, repito, cerré los ojos dos veces, los volví a abrir, para saber si esto era cierto o no. Pienso en el timing, no solamente en el timing de la CGT, que parece haberse despertado, como si no existió durante todo el gobierno pasado, o por lo menos en la última parte del gobierno pasado. Ahora se despertaron. Ahora, el timing que tienen los senadores, cuando el país está mirando en forma despavorida las demarcaciones de precios, parece que se están matando por los despachos.

¿No me crees? Escuchá: (audio) Ayer presidenta, vivimos una situación que yo no la había vivido jamás en mi vida. Y creo que los senadores y senadoras que estamos acá espero que les haya pasado lo mismo que a mí. Pero no voy a decir quién que lo desmienta la persona que lo hizo, si quiere. Pero ayer, adelante suyo presidenta y adelante de todos nosotros, los presidentes y presidenta de los bloques, se negociaron despachos y cargos para bajar a esta sesión. Ese es el nivel al que está llevando a este Senado, esta administración. Adelante. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Dijeron que los estaban extorsionando para pedirles, para darles los despachos, que les estaban pidiendo dinero para darles los despachos. Fue un escándalo, un escándalo del que nadie se hace cargo, parece que no pasó nada y había autoridades de bloque.

La cara de Villarruel, miraba, decía: "¿Dónde estoy? ¿Dónde me metí?" Esto acaba de suceder hace algunos minutos en el Senado de la nación, la discusión de fondo, la reglamentaria. Después seguramente la profundiza Ramón. Pero escuchar que se están matando por los despachos ¿Qué tienen los despachos? ¿Mejor vista suponete?

Bueno, les diría a los legisladores, por las por las pocas veces que van a laburar, si da contra frente, o ves la Confitería del molino, o la plaza de los dos congresos. Ahora el timing, muchachos y muchachas, para plantear un escándalo tan berreta y mezquino, en el día donde se consolida el 160% de inflación en el día donde la NAFTA, una petrolera Shell que aumenta el 37%; en el día donde la gente está haciendo cuentas para pensar un poquitito en lo que viene, donde los comerciantes se están volviendo locos con las, remarcaciones. Viven en otro planeta, pero fueron elegidos por nosotros, ¿eh?

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: