El editorial de Facundo Pastor: "Malvinas: la increíble declaración de Mondino"

Uno supone que hay temas que debieran superar todo tipo de diferencias ideológicas, políticas. Y uno de esos temas, sin duda, es el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, la dirigencia política argentina vuelve a mostrar que, por cierto, es muy original, porque en las últimas horas se volvió a elevar una polémica que incluye al tema Malvinas, básicamente porque la posición que tiene una referente a la Libertad Avanza, como Diana Mondino, generó todo tipo de críticas.

Diana Mondino que sería, dicen, quizás nadie sabe, la canciller de, Javier Milei, expresó unas polémicas declaraciones. Mondino dijo en una entrevista con el diario inglés The Telegraph que "los isleños de Malvinas deben ellos decidir su propio destino", dijo Diana Mondino.

Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones. Eso tiene que terminar. Llamativo, llamativo. Dijo además que, si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, se harán; ahora mismo estamos en el peor de los mundos, porque ni Gran Bretaña, ni Argentina pueden hacer uso razonable de los recursos que hay allí abajo. Digo yo entiendo que Diana Mondino ocupa un espacio que se llama La Libertad Avanza, pero me parece que se pasan de mambo con algunas ideas.

Esto rápidamente tuvo por supuesto, voces disonantes que salieron rápidamente a criticar a la propia Diana Mondino. Insisto, asesora de la Libertad Avanza posible canciller. En caso de que Javier Milei llegara a presidente, manifiesta en un diario inglés, que los derechos de los isleños serán respetados, ¿Qué derechos?

Por supuesto que esto incomoda algunas voces de la propia Libertad Avanza, la propia Victoria Villarruel tuvo que salir a responder un tweet que sube un usuario. Es lo único que no podían tocar Diana. "Villarruel Victoria, no creo que apoyes esto", le preguntan, y ella sale en la única declaración que hay, por lo menos de Villarruel. Respecto al tema lo hablé con Diana Mondino, pero ella se se refirió: "Con exclusividad a lo que recepta nuestra Constitución nacional, en sus disposiciones transitorias, en La Libertad Avanza, sostenemos el reclamo de soberanía, etcétera, etcétera, etcétera".

Lo blindado que está Milei, en términos generales, en redes; y en los medios, en términos generales, también ¿Milei sigue afuera, sigue en Estados Unidos? Volvió hoy, me dice Ramón, se fue a su viaje personal por los Estados Unidos. Digo viaje personal porque las consultas que hemos hecho con sus asesores nos han dicho: "no, no hay agenda, o sí, pero no. Pero mientras él está en la zona de Miami, sus asesores van a estar en Nueva York". Nunca supimos a qué viajó Javier Milei a los Estados Unidos.

Había una crónica de Paula Lugones, la corresponsal del Grupo Clarín en New York, diciendo que ella tenía la información de que Javier Milei, se fue a desenchufar unos días a Naples, que es en la Florida, en las afueras de Miami, donde generalmente van a retirarse los millonarios norteamericanos. Yo no tengo claro si estuvo o no en Naples.

Tampoco tengo claro qué piensa Milei de lo que dijo Diana Mondino. Tienen que decir algo de esto. Salió a hablar Federico Pinedo, muy enojado y crítico con lo de Diana Mondino. Salió a hablar Gómez Centurión, salió a hablar el Gobierno.

Bueno, seguramente Villarroel tiene que hablar, tiene que hablar Javier Milei, A propósito del tema, también creo que en algún momento tiene que explicar a qué viajó Milei ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Patricia Bullrich agarraba un avión y se iba, no sé, a tomar sol a una playa en Buzios? No sé si es temporada en Brasil o no, para tomar sol o ¿Qué hubiera pasado si el ministro candidato, Sergio Massa? hubiese sido Obviamente un escándalo. Está bien. Alguno dirá: "Massa es funcionario, tiene mayores responsabilidades". Claro que sí, pero si Massa se hubiera ido a Cancún, digo.

Lo blindado que está Milei es impresionante. Sería bueno que en las próximas horas oficialmente no mediante un tuit, alguien explique los detalles de las declaraciones de Diana Mondino, saliendo a decir, en medio de una campaña presidencial, que los derechos de los isleños serán respetados ¿Cuáles son los derechos de los isleños? ¿Dónde está el reclamo histórico de soberanía sobre las islas Malvinas?

Escuchá la editorial completa de Facundo Pastor acá: