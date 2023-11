El editorial de Facundo Pastor: "Milei, y un necesario viaje espiritual"

La información es oficial por ahí no la sabés, pero va a ir a Nueva York para visitar la tumba de un Rabino. Va a partir el viernes, según la información publicada, Citó al colega Federico Gallligani, de Infobae, que dice que Milei iba a partir en un vuelo privado que en efecto tiene una invitación a una reunión en la Casa Blanca, al Departamento de Estado y a la Secretaría del Tesoro, pero que, en efecto, el viaje es un viaje, y el propio Milei lo confirmó, que tiene una connotación más espiritual que de otras características.

¿Qué es? Quizá esto no lo sepas, su relación con el judaísmo. Hay quienes dicen que Milei quiere definitivamente convertirse a un judaísmo más ortodoxo, y va a la tumba de un rabino conocido como el Rebbe de Lubavitch, que es un líder, en efecto, quizás de los más importantes de la historia del judaísmo.

Fue el séptimo líder de la dinastía Jabab Lubavitch, que se lo define como la más grandiosa personalidad judía de la historia ¿Por qué? Porque tomó un reducido grupo Jasidico, que casi desaparece en el Holocausto y lo transformó en uno de los movimientos más influyentes del judaísmo religioso.

También el Rebbe es reconocido por promover la conciencia y despertar espiritualmente al judaísmo a través de 4500 centros de Jabbab Lubavitch en todo el mundo. Aquí la Capital Federal tiene uno.

Milei va a ir en avión privado. Está la información que manejan, obviamente los colegas que están más cerca. Yo digo, más allá de las cuestiones espirituales, yo ahí no me meto. Me pregunto si es el momento de emprender este viaje espiritual; seguramente alguien me dirá "Y cuándo querés que lo haga, si una vez que asume se sube a una montaña rusa difícil, difícil, obviamente de de transitar".

Ya había estado aparentemente en julio de este año, y en septiembre de este año, en viajes que el propio Milei había hecho, donde también había ido a pedirle, repito, a este líder judío que tiene su tumba en un lugar muy particular de Nueva York, que es Queens.

Seguramente veremos en las próximas horas fotos de Milei llegando a ese lugar ¿Será su primer y único viaje espiritual? ¿O habrá más a lo largo de estos cuatro años que le tocan a Milei y en donde no me cabe ninguna duda que va a necesitar un sostén espiritual?

