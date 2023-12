El editorial de Facundo Pastor: "Prisión o bala, así nos ve el mundo"

10 minutos pasan de las 5 de la tarde. Esto está pasando ahora estamos con la mirada puesta en el tren Roca, porque si hay algo que es verdad es que el clima está enrarecido. Uno podría preguntarse "¿Debuta en minutos el protocolo anti-piquetes?"

Por la información que nos van pasando nuestros colegas, por allí está Day Lombardi y en un rato vuelvo con ella. Hay un piquete que genera complicaciones en el ramal, la plata con servicio limitado, Quilmes - La Plata en el ramal, Bosques y Quilmes limitado; Quilmes - Bosques, se están cortando las vías en Sarandí. Ahí Ramón está terminando de chequear si no lo van despejando de a poco.

Ahora, ¿Son piqueteros? ¿Es Belliboni? Aparentemente podría podría ser un piquete o un corte que encabezan vecinos que están sin luz. Claro, no podés ir a cortar las vías del Roca porque todo va a terminar mal.

En definitiva, cuando uno ve cómo reflejó el diario The Guardian, diario británico, el clima que se vive en la Argentina en la previa del veinte de en la previa de mañana, con un título que es "Prisión o bala". La nota arranca diciendo: "Activistas de derechos humanos en Argentina han expresado su consternación por las nuevas directrices de seguridad, para reprimir una ola anticipada de protestas, después de que el gobierno entrante, el presidente libertario Javier Milei devaluó la moneda del país en más del 50%".

"Las personas", dice el artículo, "y organizaciones que protesten, serán identificadas con medios de video digitales o manuales, y luego se le facturará el costo de enviar fuerzas de seguridad para vigilar sus manifestaciones". Esto se está publicando, no en una gacetilla del Partido Obrero, se está publicando en un medio. Lo publica el corresponsal en la Argentina, Uki Goñi, en un medio británico.

Por eso yo temprano, me preguntaba: ¿Este es el camino y esta es la discusión que se necesita en este momento? O es parte de desviar la verdadera discusión, el verdadero debate público que se tiene que dar, que es cómo se va a pasar el verano, cuando la crisis económica que viene del gobierno anterior no nos equivoquemos de Fernández y de Massa y que va a continuar ahora por un tiempo, ojalá que sea corto, pero estamos hablando de un país que no crece económicamente, que no recupera su economía, que seguramente perderá puesto de trabajo, cuyos indicadores sociales son lamentables.

¿Esta es la discusión, las discusiones, prisión o bala? ¿La discusión es si aplicamos un protocolo anti piquete o el Código Penal?

