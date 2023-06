El editorial de Facundo Pastor: "¿Qué campaña nos merecemos?"

Pensaba, cuando sabía que íbamos a tener un precandidato a presidente, que está abierta la puerta para todos los precandidatos y precandidatas de hecho; con producción venimos trabajando para que vengan varios; pero pensaba cuando sabía que íbamos a tener un precandidato, en qué campaña vamos a tener, corta por cierto. Con Ramón fuera del aire hablábamos, incluso con Larreta, una campaña hasta las PASO con un formato, con una manera, con un tono, con un lenguaje: y una campaña distinta de las PASO a la primera vuelta, donde ya las cosas, de a poquito, van a ir evacuándose en el sentido de la incertidumbre y se va a ir encontrando un camino. Pero pensaba, o te invito a que pienses del otro lado: ¿Qué campaña te gustaría tener?

Si querés ir un poquito más lejos, podemos plantearlo de otra manera: ¿Qué campaña merecemos en este momento tan delicado de la Argentina? donde, no me voy a cansar de repetirlo, la inflación es altísima. Es un escándalo donde la pobreza abarca cada vez a más gente, donde no hay crecimiento de la economía, donde no hay perspectiva de futuro, etcétera, etcétera, etcétera.

Entonces, ¿Qué campaña necesitamos en este momento? Seguramente aquella que vaya a nutrir, a sumar al debate público, para tratar de solucionar todos estos puntos que acabamos de enumerar: la inflación, la pobreza, la inseguridad, el crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me muevo esos cuatro pilares.

Lo que sí está claro es que no necesitamos, bajo ningún punto de vista, una campaña berreta, que por momentos atraviesa aspectos no muy democráticos.

Córdoba es una de las provincias más importantes de Argentina, seguramente entre las tres cuatro más importantes, por cantidad de gente, por historia, etcétera, etcétera. Ahora el que gana, gana; y el que pierde, aún habiendo hecho una elección muy buena para el espacio político que representa, y me refiero a Luis Juez, tiene que también ser un digno perdedor, porque eso también hace al ejercicio democrático; una democracia que está a punto de cumplir en la Argentina 40 años, que todos la tenemos que celebrar y defender todos, a pesar de que haya candidatos negacionistas de golpe de estado, candidatos y diputados y diputadas. Pero eso será para otra editorial.

Este tipo de declaraciones son las que uno toma como ejemplo y, créanme que no tengo nada en particular ni personal de hecho siempre nos atiende con Luis Juez, para nada. Pero para mí, ya en el cierre de la campaña en Córdoba, venía patinando.

Luego fue la elección. Como dijo Larreta acá: "es cierto, perdió, pero hizo una muy buena elección". Y cuando terminó la elección se sumó a un tono que es un tono digno de los trolls ¿Saben lo que es un es un troll? ¿Saben toda la mierda que sucede en las redes sociales? Bueno, esa mierda que sucede las redes sociales, la inician los trolls y no está este país como para andar tirando adentro del debate público este tipo de cosas.

Yo creo que no vale todo ¿eh? Colchones, frazadas, bolsones de comida. El clientelismo político, todos lo hacen. Ahora que Luis Juez, que estuvo cerquita de ser Gobernador de Córdoba, o de convertirse en gobernador, asevere siendo Senador Nacional, que los punteros políticos repartían falopa para que gane Llaryora, eso empobrece muchísimo la campaña. No es la campaña esa la que necesitamos. Mucho menos la que merece este país.

Escuchá la editorial completa de Facundo Pastor: