El editorial de Facundo Pastor: "¿Qué puede pasar a fin de año?"

Algo conté en el comienzo del programa de lo que uno desea no se convierta en un fenómeno que se dé en distintos puntos ,y distintos barrios del conurbano bonaerense. Sucedió en las últimas horas en Villa Albertina, Lomas de Zamora. Ahí hay un barrio, barrio muy postergado, que tenía cientos de familias que estaban esperando, prácticamente tachando en el calendario los días para que el 10 de diciembre, justo el 10 de diciembre, les entregasen viviendas prometidas hace más de 2 años.

El lugar es tan vulnerable que las los propios vecinos que van a habitar el lugar montaron casillas alrededor del lugar que están esperando, para justamente quedarse en el barrio. Esto empezó a suceder hace un par de meses.

Ayer la gente que está en el barrio, pero que no estaba habitando las viviendas, empezó a ver cómo el contratista sacaba las máquinas viales, empezaba a sacar todo y, cuando la gente se acercaba y le preguntaba qué estaba pasando, el contratista les decía a los vecinos: "¿Pero ustedes no saben que se terminó la obra pública?".

En el medio se va a presentar la idea de que hay familias que quisieron tomar los lugares de que hubo, por supuesto, un intento de usurpar ese intento, prácticamente la desesperación, repito, de cientos de familias por tratar de meterse adentro de la casa, que le iban a entregar o que, supuestamente, les iba a entregar el 10 de diciembre.

Repito Villa Albertina, Lomas de Zamora, un barrio que ahora está cercado por la policía y que está bajo custodia porque vivió esto que vas a escuchar. (Audio)

¿Cómo terminó esta historia? Terminó con 5 mujeres detenidas, entre ellas, una mujer embarazada. Eso quizás sean los detalles del hecho en sí. Tal cual ayer dijimos que hay problemas con la UOCRA y que la UOCRA está denunciando que hay lugares, donde ya hay suspensiones, donde ya hay despidos. Esto también tiene que ser o prender una luz de alarma.

¿Es un hecho aislado o se replica en distintos barrios del conurbano lo que ayer pasó en Villa Albertina? En el medio, la promesa de la obra pública que por supuesto no se va a cumplir, no se va a cumplir ¿Cuántos efectivos policiales podés destinar a proteger o a controlar que haya barrios que no sean usurpados? A tres años de lo que fue el intento de toma en Guernica, que fue un escándalo. Estuvimos días y días y días.

Esto de Villa Albertina es, si se quiere en los colores del semáforo, una advertencia, un amarillo. Acá lo que no puede pasar es que esto se replique en distintos puntos del conurbano; mucho menos pensando en el tiempo que viene, que justamente lo que decíamos en el comienzo, es el fin de año.

