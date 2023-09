El editorial de Facundo Pastor: "¿Qué sentís cuando hablás de tu país?"

Se enganchó muchísima gente en la apertura del programa, cuando yo planteaba esta suerte de interrogante, quizás no sea tan interrogante, ¿Qué sentimos cuando hablamos de nuestro país? Paréntesis: Mucha gente se refiere a la Argentina como este país y no como nuestro país. Cierro paréntesis.

Qué sentís o cuál es el sentimiento que te acerca cuando pensas en la Argentina; cuando pensás en lo que fue este país, el país de tus abuelos, de tus viejos y de lo que puede ser, efectivamente este país o nuestro país ¿Qué sentís? ¿Impotencia, bronca, esperanza, desilusión?

Todo esto se se disparaba, nacía por aquello que dijo el cabezón Ruggeri, que paró un minutito el debate futbolero y empezó a hablar y a pensar y ahí seguramente aparece la frustración, aparece la tristeza ¿Por qué no pensar en el orgullo?

¿Qué sentís? De costado y en paralelo, en estos momentos en vivo, el ministro candidato, el ministro de Economía está anunciando más plata del Estado para la gente. 94.000 pesos serían en dos tramos, en dos cuotas de un nuevo IFE ¿Pero cuántos ife vamos a tener en la historia de este país?

Por supuesto que uno entiende que si asisten es porque no alcanza. Es que no alcanza nada y cuando no alcanza surge, obviamente, la bronca, surge la desesperanza. Surgen un montón de cosas, entre algunas aventuras salvajes que andan dando vueltas, donde no quiero caer todo el tiempo, pero mucha gente se enganchó con la apertura del programa que nacía con aquello que decía el Cabezón Ruggeri y que nos hacía repasar lo que muchos referentes de la cultura el espectáculo Pablo Alarcón, Verónica Ginás, K y Anti K; Oscar Martínez, Pablo Rago, K y anti K; y algunos más moderados, que son los que más nos gustan, como es el caso de Ale Lerner o Ricardo Darín, que uno lo siente mucho más moderado. Politizados o no politizados, muchos de estos referentes hablan y uno siente que representan lo que pasa en la calle. Esta suerte de desilusión

Me quedo con lo que dijo Ricardo Darín, un tipo al que admiro, obviamente personalmente porque me parece un genio, pero que también uno admira por aquello de pensar en los peores momentos, en los momentos donde uno siente que se vive como el culo, que puede tener una mirada de mayor esperanza para adelante, porque esto no termina. Esa sensación de sobrevivir, que alguno decía o de vivir agazapados o de caminar agazapados, es una falsa sensación.

Esto no termina. Ni termina en la primera vuelta, ni termina si hay balotaje, ni termina en los diciembres, porque cada diciembre en este país se vuelve a hablar de los diciembres en este país, esto no termina.

Me quedo con lo que decía Ricardo Darín: "Si cambiáramos la pelea por el debate, si cambiáramos el enojo por estar enfocados y tratar, intentar mirar en una misma dirección más allá de lo que nos proponen los mundiales de fútbol, la verdad que nosotros tenemos mucho material humano para ser un gran país".

Y es tan sencillo cambiar la pelea por el debate, ese enojo permanente que tenemos por intentar focalizarnos y salir de la idea de que solamente nos puede unir, como en algún momento pasó, que duró poco después y la grieta fue salvaje, que fue la pandemia al principio, o el propio Mundial de fútbol, a la propia "Scaloneta".

Es triste pensar que solamente este país, nuestro país, tu país, mi país, se puede unir por la pelota que amamos, por el fútbol que amamos, pero que inevitablemente no puede ser lo único que nos junte.

