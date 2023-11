El editorial de Facundo Pastor: "¿Quién los asesora?"

No está claro quién asesora a la gente que rodea a Javier Milei en este momento, un momento crucial. Contamos en la apertura del programa hacia dónde vamos; 17 días por delante, hacia el balotaje y después todo lo que dijimos en el comienzo, allá por las cuatro de la tarde.

No sé quién los asesora. Incluso incluso pienso en el propio votante de Milei de un tema que parecía zanjado, que tenía que ver con algo que ya se había discutido y ya había tenido Milei, y el propio Marra alguna vez lo hizo aquí con nosotros se habían tenido que forzar para pegar la vuelta de la barbaridad que habían dicho respecto a la venta de órganos, porque eso figura en un libro de un liberal, bueno, etc.

El tema pasó a nosotros por lo menos un poco desapercibido, ahora vuelvo sobre este asunto. Ayer con Paulo Vilouta, aquí en nuestra querida casa, en Radio La Red, habló Diana Mondino; por si no la conocés, Diana Mondino es una economista que sería hipotéticamente, por lo menos la que se menciona, Milei lo ha dicho, como canciller de la Argentina ante la posibilidad de que Milei sea presidente, Paulo le preguntó, le preguntó Mariana y habló una vez más del tema de los órganos.

"La ley es fantástica y hay que aplicarla, y el mercado de órgano es fantástico y todo el mundo cree que que te van a sacar en la calle, te van a cortar en pedacitos y te sacan un riñón. No, señor. Ya hay muchos casos en donde se ha hecho de esa manera que la persona que te puede donar a vos no es compatible por algún motivo, pero sí sería compatible con otra persona. Mercado quiere decir transacción. O sea una persona que yo no conozco. Me puede donar a mí y alguien que está dispuesto a donar un órgano a quien sea, tal vez a mí puede hacer una especie de cadena de favores, por llamarlo de una manera para explicar lo más lindo. Alguien me decía No digas no lo explique. Lo que pasa es que ese es el nombre técnico. No quiero cambiarlo, pero es algo que salva vidas.

Bueno, un lío tremendo de conceptos y de desconocimiento. La Ley Justina. Salió rápidamente, el impulsor de la Ley Justina, Ezequiel Loane, que es el papá de Justina, la chiquita de 12 años que murió esperando su trasplante de corazón, salió de alguna manera a contestarle frente a esta idea que está clara de mono, que es salir a ratificar la idea o el proyecto de crear una suerte de mercado de órganos en Argentina.

Escuchen a los padres, a las madres, a las familias, al entorno de la gente que pasó por esto. Escúchenlos ustedes que quieren gobernar la Argentina porque tienen mayor empatía, mayor simpleza, dijo Ezequiel Lo Cane, el padre de Justina: "Cuando donas órganos, lo decidís por amor. No es una transacción", no tengo claro quién y asesora a la gente que está cerca de Milei. Pero pienso que a diecisiete días del balotaje había temas que parecían saldados.

Y sin embargo, son ellos los que vuelven sobre estos puntos cuando uno pregunta y pregunta y evidentemente vuelven sobre los dichos o los proyectos más polémicos. Frente a esto, más empatía. Frente a esto, más conocimiento.

¿En qué momento se te ocurrió, Mondino, hablar de cadena de favores en el medio de algo tan complejo como es alguien que necesita alguien que es donante? ¿En qué momento?

