El editorial de Facundo Pastor: "Rosario y una narco guerra imparable"

Muchas veces miramos despavoridos la cifra de asesinatos, de crímenes violentos, muchos de esos producidos por balaceras en Rosario, y nos preguntamos: "¿Qué pasó en Rosario, que en los últimos diez años se libra una guerra, una narco guerra que todos los años se lleva cientos de vidas?"

Ya a esta altura, cuando restan unos días de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se sabe que 2023 va a ser el año más violento en Rosario, en la última década. Ya las cifras se acercan a los 200 homicidios y todavía falta por delante tres meses y medio de este 2023; y muchas veces que me he parado sobre este tema para tratar de preguntar qué es lo que pasa con el temor de que ese nivel de violencia pueda exportarse a otros lugares de la Argentina, por ejemplo, el conurbano bonaerense ¿O no se preguntaron por qué en el conurbano no hay balaceras o no hay una guerra que se cobre tantas vidas como sucede en Rosario? Siendo un territorio mucho más hostil, mucho más descontrolado, mucho más anárquico.

Muchas veces me pregunto por qué se llegó a esto en Rosario, por qué en los últimos diez años se llegaron a estos niveles de violencia. Acto seguido, encuentro en los sitios de Rosario esta noticia: la justicia acaba de exponer chats entre una testaferra, un testaferro, una prestanombres del capo de "Los Monos", hablándose, chateando, con el fiscal a cargo de investigarlos ¿Te lo cuento de vuelta? Se acaban de exponer chats entre un fiscal y una imputada que en verdad es una prestanombres de "Los Monos" que están provocando un verdadero lateral institucional, en el Ministerio Público Fiscal en Rosario, en la tercera jornada de las audiencias, donde se investigan causas de extorsión que se le atribuyen a "Los Monos". "Los Monos" iban, apretaban los comercios, los balea y después pasaba uno y les decía: "Che, ¿Querés que no te vuelva a pasar? Tenés que poner 100 Lucas".

En el medio, las muertes, más muertes, cientos de muertes; en el medio trascienden los diálogos, repito, entre una prestanombres de "Los Monos" y el propio fiscal investigador de apellido Ederi. Otro fiscal es el doctor Soca y Moreno acaban de decir que lo que apareció es de suma gravedad.

Entonces vuelvo. Cuando uno ve la lista con la cantidad de muertes, la cantidad de asesinatos; cuando uno ya advierte que el 2023 va a ser el año más violento en Rosario en la última década por la cantidad de homicidios ocurridos, en tanto la cantidad de días, se pregunta si no hay relación entre ese interrogante, y el hecho de que todo el tiempo haya noticias que demuestren que el narcotráfico tiene nexos institucionales, jefes de policía involucrados, políticos que miran para otro lado, fiscales que chatean con los tipos a los que tienen que investigar.

Quizás allí esté la explicación de por qué ya se acerca o supera la cifra de los 200 homicidios violentos. 2023, el año más cruento en Rosario en la última década.

