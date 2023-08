El editorial de Facundo Pastor: "San Cayetano: la única verdad es la realidad"

¿Cómo decía el general Perón? ¿"La única verdad es la realidad"?, una frase muy conocida, muy popular, que se usa permanentemente. Bueno, quedó claro en el marco de la misa principal por San Cayetano y a pocos días, ya una cuenta regresiva.

Quedan cuatro días para las PASO. Hoy quedó claro cuál es la realidad de la gente del pueblo. Quedó claro cuando el arzobispo de Buenos Aires, flamante arzobispo, el padre Jorge García Cuerva, exhortó a los feligreses a no conformarse con lo que tienen, y a pedir más, a pedir justamente más pan y más trabajo.

¿Lo escucharon? Es para grabártelo tal cual lo dijo el padre García Cuerva y mandárselo al celular de cada uno de los candidatos. Es clarísimo lo que dijo, y lo dijo desde un absoluto sentido común, que hoy la política no tiene; lo dijo en un contexto electoral donde, seguramente, estos días que quedan vamos a ver un festival de fake news; un festival, esperemos que no de carpetazo, porque las elecciones en la Argentina siempre fueron sinónimo de carpetazo; en un contexto donde foto de unidad sí donde foto de unidad no; donde si Macri los acompaña a uno o al otro, donde si el búnker, si vamos juntos y vamos separados. En un contexto donde tenemos un presidente que un domingo se distrae en las redes sociales haciendo cosas de adolescente, prácticamente, pidiendo que la gente le haga preguntas. En ese contexto aparece una voz sensata.

La de hoy fue la primera celebración masiva que hizo el padre Jorge García Cuerva, que ofició en el santuario. Luego la asunción en el cargo el quince de julio, el día de la Asunción de García cuerva que hoy le demostró a muchos comunicadores y a muchos políticos les demostró lo que es el sentido común. El día de la asunción de García Cuerva al padre Jorge, a quien ya conté que conozco personalmente, lo metieron en la licuadora de la grieta y le recordaron que si una vez había dicho que Perón sí que pero no, etc. Porque eso es lo que se impone en la Argentina, lamentablemente, la licuadora justamente de la grieta.

Pero la gente, el pueblo, está en otra cosa, en otra pelea en la pelea, por ejemplo, contra la inflación. Según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, en julio la inflación fue del siete tres por ciento, lo cual acumula 117,9% en el último año. Los alimentos el último mes, según el IPC de la Ciudad, aumentaron 5,6% el mes pasado, es decir, 119,2% en los últimos 12 meses.

Podría nombrar cuáles fueron los rubros que más crecieron. Ir detalle por detalle, pero los aburriría. Y aparte es algo que ustedes saben porque les pasa cada día permanentemente cuando van al mercado, cuando van a un almacén de cercanía o cuando algunos tienen la suerte de ir a planificar una compra un poco más grande a un supermercado.

Hoy el dólar rozó los $600, te la pueden explicar como quieran, pero hoy el dólar rozó los $600. Ese es el contexto en el que se celebró San Cayetano. Como decía el general, la única realidad es la verdad.

