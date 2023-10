El editorial de Facundo Pastor: "¿Tiene sentido disputarse a Macri y a CFK?"

Idas y vueltas en la política argentina, pero la centralidad del día la tuvo Mauricio Macri. La primera pregunta que nos hacíamos allá por las cuatro de la tarde es: ¿Qué sentido tiene en términos políticos que se disputen a Macri o que analicen tanto el silencio de Cristina del otro lado, cuando todo parecía indicar que tanto Macri como Cristina empezaban lentamente a retirarse, para darle paso a una nueva etapa política en la Argentina? Yo no sé quién va a ganar, pero tengo el convencimiento de que a partir del once de diciembre, cosa que nos preguntábamos hace algunos días acá qué país viene, tengo el convencimiento de que el sistema político argentino tiene que cambiar.

Sin embargo, durante todo el día estuvieron zamarreándose de un lado y del otro a Mauricio Macri ¿Les suma Macri? Y te pregunto a vos qué estás laburando: ¿Qué pensás de esto? ¿Cambiás tu voto en tanto quién apoya a Mauricio Macri? ¿Cambias tu voto, pensás tu voto analizando justamente el silencio de Cristina, como hacen de un lado, como hacen del otro?

Pedí hace unos minutitos los datos de una encuesta que me pareció muy interesante, encuesta de la consultora CB de Cristian Buttié, que muestran un fenómeno muy particular, que es la imagen positiva y negativa de Macri y de Cristina, según distritos del conurbano bonaerense. Se da un fenómeno muy particular que hay como un efecto que la vicepresidenta y el expresidente o los dos expresidentes como quieras, se encuentran espejados; quiere decir, los distritos que más apoyan a uno son los que rechazan al otro y viceversa.

De todas maneras, tanto Macri como Cristina tienen altísimos niveles de imagen negativa. Tomo al azar dos o tres. Por ejemplo: Macri en Merlo 79% de imagen negativa; Cristina en San Isidro 83,5% de imagen negativa. Macri en Moreno 77,7% de imagen negativa; Cristina en Morón 73,4% por ciTnto de imagen negativa. Macri en Lomas de Zamora, que tanto hablamos de Lomas de Zamora, 74,4% de imagen negativa. Cristina en tigre, 75% de imagen negativa.

No los quiero aburrir, pero alguna vez lo expresé acá y hoy lo quiero ratificar: el futuro de este país no puede provenir del pasado, cuando todo parecía indicar que estábamos lentamente entrando hacia la cuenta regresiva hacia las elecciones, 18 días, unas elecciones que no sé cómo van a ser, si es en primera, si hay segunda, si hay balotaje, no se sabe.

Lo que sí uno especula, quizás algunos desean, yo soy uno de ellos, que entremos en una nueva etapa de la política argentina, donde la política venga a tratar de solucionar los problemas reales de la gente.

El dólar a $850, la inflación general a 120%; en alimentos por arriba de los no sé, 400%, no sé cuánto está; la inseguridad, la cantidad de falopa que se venden en los barrios, problemas reales de la gente.

La política muy lejos de eso, muy lejos: en yates, unos; y explicando en inglés, no sé ni dónde estaba Macri hoy, otros.

