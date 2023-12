El editorial de Facundo Pastor: "Triste, solitario y final"

Acaba de suceder, y lo contábamos en la apertura del programa, el presidente Alberto Fernández se despidió de los empleados de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, con algunas frases realmente polémicas, pero quiero analizar este acto en dos sentidos. Lo quiero analizar desde el punto de vista de las formas, y quiero hacer algún apunte respecto al fondo, de cómo se llevó adelante este acto.

El Presidente hizo un brindis en uno de los patios internos de la Casa Rosada; todo parece indicar que el sábado va a utilizar la cadena nacional para despedirse de todos los argentinos. Espero que no esté en la cadena nacional con una copa de sidra/champagne como estaba hoy. Y ahí va el primer comentario de la forma en la que se despidió Alberto Fernández.

Me parece extraño que un hombre muy ligado a la política de muchos años, como Alberto Fernández, no advierta que inevitablemente una foto de él, con una copa levantada, en un país que ayer anunció el 45% de pobreza va a generar que la gente se irrite, se enoje, etc.

Esta es una cuestión de forma. Alguno me escribió algo en redes diciendo: "Bueno, tampoco Milei tiene que ir a la ópera el domingo". Analicemos. Es un momento muy delicado en la Argentina, donde hay mucha gente sufriendo, pasándola mal, donde nos vuelve a tocar, hablar de la cantidad de gente pobre que hay. Ayer lo hablamos, no quiero volver sobre el tema.

Hay cuestiones de forma y hay cuestiones de fondo. El fondo del asunto es que Alberto Fernández se despide, no solamente con a mi criterio un error de formas brindando con la copa en alto, no importa si fue champagne, porque también me escribió alguien cercano, Alberto, diciéndome: "bueno, pero general, ustedes en el canal o en la radio no brindan".

Sí, brindamos. Ahora si la radio está por cerrar, si la radio está por echar a 50 personas, si esto es un quilombo, si hace cuatro meses no cobramos y, es raro que baje quien maneja la radio y levante una copa diciendo: "Bienvenido, brindis...". Esto por un lado, respecto a la cuestión de forma, el fondo es peor.

Alberto Fernández se va sólo. No había un solo ministro acompañándolo. Ni uno solo, eh. Creo que bajó acompañado de Cerruti, que lo dejó ahí en el patio y se fue porque tenía la reunión de transición con Manuel Adorni. No había un solo ministro, no estaba el jefe de gabinete, Agustín Rossi. No estaba Sergio Massa. No estaba Aníbal Fernández. Así los podría nombrar a todo el gabinete.

El "Gordo" Soriano publicó en 1973, un libro del que voy a tomar solamente el título. Si les da gana, léanlo a Soriano, que siempre es lindo leer al "Gordo". En junio de 1973, Soriano publicó un libro cuyo título se adapta de manera perfecta esta escena. El título es "Triste, solitario y final".

(audio) "Espero verlos a todos. Ustedes siempre pueden mirarlo a los ojos, porque ustedes y yo sabemos que trabajamos con la gente. Brindo por la felicidad de todos ustedes y por la felicidad del pueblo argentino.Y brindo para que el futuro sea mejor. Como dice el Flaco con su cantata de puentes amarillos: 'No me hagan decir que todo el tiempo pasado fue mejor'. Brindemos por eso mañana, felicidades."

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: