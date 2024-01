El editorial de Facundo Pastor: "Una Argentina que sigue parada"

Lo que está pasando con la economía argentina, que hemos anticipado aquí en Pastor 910, es grave. Grave y preocupante. Porque el país está prácticamente parado, tema que de que hemos hablado más de una oportunidad y del que vamos a seguir hablando.

Quiero citar dos títulos de las últimas horas. Después vamos a meternos, voy a hacer un paréntesis con el tema de de los medicamentos y las farmacias, para profundizarlo con Ramón: se está dando una crisis de insumos médicos que expone lo que sucede con la economía argentina.

Hay entidades que están denunciando que hay insumos a precio de dólar blue. Hay algunas prestadoras que miran para otro lado y este último punto, que lo quería traer para el comentario editorial, se da el peligro del desabastecimiento de algunos productos. Digo esto porque lo que advierten es que si no entra materia prima, y el país tiene que poner a producirse, se va a tardar 60, 90 días.

Quiere decir que va a empezar a pasar, quiero ser muy prudente con esto, pero esta es la realidad, que puedan empezar a existir faltante en productos, por ejemplo, de mayor complejidad o productos oncológicos. Ya hay gente que tiene que irse a Uruguay a buscar medicamentos, para luego ingresarlos a la Argentina. Esto es lo que está pasando.

Algunas fuentes del sector explican que puede generarse por mencionar problemas en el stock de, por ejemplo, una endoprótesis o de una bomba de insulina. Y así uno podría seguir. Después voy a ser un desagregado, el tema de los productos farmacéuticos, pero esto está pasando.

Mientras nos preocupamos en esta recta final, en estos 10, 11 días que quedan temprano hablábamos de todo lo que se instaló en relación a la posibilidad de un escenario postelectoral muy complejo. Esta es la realidad.

Como está pasando esto también hay una Argentina completamente parada. Hace poco me paró un tachero para mostrarme que fue a terminar de tramitar la cédula verde, que también si uno el auto no es titular, se puede transitar con cédula azul.

Es un documento que otorga la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. No hay tinta, por lo menos no en algunas; no hay papel o no hay algunos insumos que se necesita para esa credencial. Te entregan un papelito y una hojita en Word, que es calamitosa.

Esto está pasando y no lo estás escuchando porque, por supuesto, el vértigo de la campaña hace que pongamos la mirada ahí, pero no abandonamos estos temas de una Argentina que es verdad, está en pausa.

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: