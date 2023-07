El editorial de Facundo Pastor: "Una autocrítica de Pepe Mujica impensada para la política argentina"

Sucedió más o menos en un transcurso de unos quince días, que tuvimos que mirar con cierta envidia y con un poco de vergüenza, algunas declaraciones y algunos hechos políticos que sucedieron en Uruguay.

¿Se acuerdan que una tarde les conté aquella foto de todos los presidentes vivos de la vuelta de la democracia para acá en Uruguay sentados con el presidente Lacalle Pou encabezando una conferencia de prensa con muchas distancias ideológicas, filosóficas, pero con una premisa que es defender a la democracia?.

En las últimas horas, sucedió algo que podría convertirse en el capítulo dos de eso que miramos al otro lado del charco y nos preguntamos ¿Cuándo va a pasar acá en Argentina?

Ustedes saben que hay una crisis tremenda por el agua en Uruguay y esto está generando, se está colando muy fuertemente, no solamente la agenda política económica, sino en el día a día de los uruguayos.

Bueno, muy lejos de cualquier tipo de previsión que no puede hacer, habló Pepe Mujica del tema, que fue presidente de Uruguay, que podría haber no ha hablado el tema que podría haber mirado para otro lado, pero recogió el guante, hizo una autocrítica por la crisis del agua, dijo que el actual Gobierno, pero que los anteriores gobiernos gestión del Frente Amplio, todos comparten responsabilidades por no invertir en las represas que el país necesitaba, para tener suficiente agua potable, para que el agua potable no sea un problema. ¿Se imaginan algo así en la Argentina? ¿Se imaginan una mínima autocrítica?

Mujica asumió la responsabilidad de los gobiernos del Frente Amplio que la coalición de izquierda, que el propio Múgica íntegra y que gobernó quince años en Uruguay por esta crisis justamente que Uruguay atraviesa.

Y como si esto fuera poco o mucho, una noticia de consumo, económica, que se suma esta autocrítica de Mujica, que es que cuando todo hacía pensar por una ley de oferta - demanda, que los bidones de agua potable súper necesarios en estos momentos para la vida, en Uruguay subieran de precio y eso no pasó. No pasó. Se mantuvo el precio del olvido en el agua potable y nadie lucro y se aprovechó de la desesperación que está viviendo Uruguay, por esta crisis que bien marca Mujica. En quince días dos postales que siento muy lejanas de nuestra realidad.

