El editorial de Facundo Pastor: "Villarruel, la ex ESMA y la falta de memoria"

Dijo Victoria Villarruel, algo que hay que escuchar y escuchar, y escuchar, y volver a escuchar: habló de la ex ESMA, habló de la Escuela de Mecánica de la Armada, con unas palabras muy particulares.

Pensé mucho qué poder sumar a lo que ella dijo ayer en televisión, en un momento altísimo rating respecto a lo que ella considera, ergo ella lo que haría, lo que cree, lo que piensa con ese lugar. Escuchala vos:

(audio) "Un predio como el de la ESMA son diecisiete hectáreas, son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a hacer escuelas y lo que más necesitamos son escuelas.

Entonces, bueno, creo que habría que pensar un poquito en en tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y que permita, con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad", dijo Victoria Villarruel, de la ESMA, que quisiera hacer un lugar, un parque, una plaza, un para que disfrute todo el pueblo argentino.

¿Qué podría disfrutarse ahí? Villarruel cree que iría la gente con una reposera a tomar mate a un lugar dónde picanearon gente, donde violaron prisioneras, donde hacían los "asaditos con aquellos prisioneros" que no tiraban en los vuelos de la muerte; donde hay casos y basta con leerlos, y son muchos de madres que fueron picaneadas con sus hijas o hijos en brazos ¿Qué podría ir a disfrutar el pueblo argentino ahí? me pregunto eso. Me encantaría preguntárselo a Villarruel. Pedimos una nota. Nos dijeron que no, que la agenda justo en este momento, es complicada.

También pensé en contarles algo que posiblemente no todo el mundo sepa, porque Villarroel tira lo que tira, pero omite algo de lo que pasa ahí adentro en todo el predio de la ex ESMA, donde está obviamente el Museo de Memoria. Pero también hay un museo impresionante sobre Malvinas; y también hay un centro cultural que lleva el nombre de un escritor que fue Aroldo Conti.

Y también hay y están las oficinas de una de las entidades más prestigiosas que tiene la Argentina y la historia argentina, que es el equipo de Antropología forense, convocado por todo el mundo. Creo que el equipo de Antropología, el Equipo Argentino de Antropología Forense, trabajó en todos los continentes.

Noto muchas veces que hay mucha gente de nuestro querido país que le gusta mirar lo que pasa en otros lugares, y está bien a mí me pasa uno; a veces busca referencias en otros lados. Hace un tiempo estuve y tuve la posibilidad de estar en Berlín ¿Ustedes se imaginan la política alemana, o los medios alemanes, discutiendo sobre qué hacer con el monumento al Holocausto, que es un lugar enorme en el corazón de Berlín? ¿Se imaginan a la clase política discutiendo eso? O lo que se conoce como "cúpula de la bomba", se le dice o el memorial de lo que fue la bomba atómica en Hiroshima, en Japón. ¿Ustedes se imaginan que por ahí pase la discusión de una candidata o de un candidato o de quien sea, de un diputado, etcétera, etcétera?

O lo que sucede en Auswitch, que funciona actualmente como un centro, que uno puede recorrer porque un poco se trata de eso; la memoria se trata de eso, de que las cosas malas que nos pasaron no nos vuelvan a pasar. Esa es un poco la pretensión de estos lugares.

Parece increíble que se tenga que estar discutiendo esto, en este momento tan particular, pero está claro que si Villarruel se convierte en la vicepresidenta a partir del 11 de diciembre, por acá van a ir las primeras medidas. Por acá van a ir las primeras decisiones.

La memoria colectiva, que es, en definitiva, lo que los pueblos tienen, como en Alemania, como en Japón, como en Argentina, se construyen con actos individuales. No existe la memoria colectiva si no hay un compromiso individual de cada uno de nosotros, con el compromiso real, de corazón, de que haya cosas en este país de que no vuelvan a suceder.

No tengo la certeza de que todos sintamos lo que yo estoy sintiendo. Ojalá que sí. Ojalá que en algún momento se retracten y digan: "Bueno, esto no", y que verdaderamente se discutan los problemas reales que tiene este país. Esto pareciera ser de una agenda que parecía saldada. Había acuerdos.

Hoy estaba repasando incluso el propio Macri, en el año 2019 recibió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a 40 años de aquella histórica visita de la Comisión Interamericana durante la dictadura Cívico-militar, el Gobierno de Macri tuvo esos gestos.

¿Qué gestos tendrá el Gobierno de Milei si le toca gobernar? ¿O esa agenda va a estar gobernada por Victoria Villarreal?

