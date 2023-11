El editorial de Facundo Pastor: "¿Y si nos dejan elegir en paz?"

Lo planteamos en el arranque del programa ¿Y si nos dejan decidir elegir en paz y no en medio de este bullicio permanente que es atronador por momentos? Hace un rato, no más en en el cierre de la última hora leíamos el último posteo de Milei que es uno de los dos candidatos; y ayer veíamos la entrevista del otro candidato, Sergio Massa diciendo que la mamá de Macri le pegaba, porque Macri mentía.

Y ahora Milei pone en sus redes sociales: "Tener dignidad versus cagar en un balde". O sea, el nivel de la campaña ha sido paupérrima. Enfrentamientos por todos lados, nivel de chicana. Miren, si hubieran tirado una propuesta, una idea por cada chicana que a esta altura seríamos un país desarrollado. Todos los días nos levantamos con un comentario de absoluta destrucción y de absoluta destrucción hacia el adversario político.

Compiten a ver quién tiene la declaración más picante y algunos son políticos que perdieron, quiere decir que la ciudadanía no los eligió, que no los ungió, entre comillas, con el poder del voto. Algunos son protagonistas muy periféricos. Algunos que perdieron son los que protagonizan, entre otras cosas, chinas permanentes.

Entonces ¿Si nos dejan seguir tranquilos? Eso sí, vi algo que pasó en las últimas horas. Felicito al colega a Gonzalo Azíz, que acaba de publicar un libro que se llama La gestión del diálogo. Ayer miraba las fotos de un evento que tuvo lugar en la Universidad Austral; estaban literalmente todos los referentes de la política nacional, del Poder Judicial, del sector empresarial. La foto principal lo tiene a Guillermo Franco, lo tiene a Larreta, lo tiene a Wado, lo tiene a Frigerio, lo tiene a José Urtubey.

Quiero decir, los políticos tienen la capacidad de juntarse en la presentación de un libro, repito, lo felicito a Gonzalo, pero no tienen la capacidad de sentarse a un mínimo acuerdo nacional, para que todos vivamos un poco mejor; para que todos vivamos, si se quiere, en un país un poquitito más normal, quizás sea un poco utópico lo que yo estoy planteando.

Pero claro, si ni siquiera nos permiten, si ni siquiera nos dejan decidir en paz ¿Cómo uno va a pensar o va a pretender que puedan sentarse a solucionar los líos que este país tiene, que son los líos de todos?

Hace un ratito yo leía el mensaje de un amigo, después me quedé pensando. Claro, yo de las veces que me tocó ir a votar, tengo 44 años, no tengo ninguna duda de que ésta es la vez que se vota con mayor tensión, con mayor incertidumbre, con mayor falta de respeto entre los candidatos, con mayor desprecio al votante, con mayor ausencia de ideas.

Por eso, cuando uno escucha que Massa dice que la mamá de Macri le pegaba, porque Macri mentía cuando era chico; o cuando escucha a Milei, o lee a Milei, que dice que la Argentina se divide entre "tener dignidad o cagar en un balde", "tener dignidad vs. cagar en un balde". Esa es la mirada que tiene Milei de lo que va a pasar el 19: "Tener dignidad versus cagar en un balde".

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: