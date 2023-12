El editorial de Facundo Pastor:"¿Qué país soñamos?"

Siguiendo ese camino, que habíamos iniciado en la primera hora de seguir pensando que en algún momento vamos a vivir, tenemos que vivir en un país más normal, uno se pregunta si esa normalidad se logra con medidas de shock o con cierta progresión. Y esta es una discusión que se da en Argentina en los últimos 10 años.

Mauricio Macri le ha hecho creer que el fracaso de su gestión, le ha hecho creer a Milei, que el fracaso de su gestión tuvo que ver con cierta progresión ¿Se acuerdan aquello que decían que Macri le echaba la culpa a Durán Barba de no haber dicho las cosas de arranque porque se supone que nadie quería escuchar malas noticias de arranque? Entonces fue mucho más moderado y bueno, yo creo que alguna vez vamos a dejar de vivir entre el cielo y el infierno, entre el abismo y la seguridad.

Hoy temprano en esta radio, José Luis Espert dijo que "si no camina el DNU vamos a una hiperinflación": (Audio) Si no se aprueban el DNU o los proyectos de ley de Milei ¿Qué es lo que nos espera ahí? Sí, nos vamos a una hiperinflación, aun aprobándose todo. Yo te diría Vamos a tener un primer semestre del año duro, duro, duro, duro. La herencia recibida es una bomba de tiempo y la bomba de tiempo se llama hiperinflación. Terminar con una hiperinflación no es moco de pavo.

Bueno, estas son las expresiones que hacen que el Gobierno esté convencido de que este es el camino que tienen que tomar. El problema es que la gente escucha todo esto y dice: "Claro, hay que ver de qué manera pasamos el primer semestre". Ahora la realidad es que en el camino la gente se entristece, se angustia; genera, obviamente, ansiedad ¿Cómo podemos pasar de 50 y pico de pesos a 800? Digo, ¿No hay algo en el medio? ¿No hay algo en el medio de un DNU Muy abarca a la hiperinflación?

Hoy yo lo entrevisté a Espert y me decía "claro, en el '89, cuando fue la híper de Alfonsín, el ritmo era de 3% diario y hoy estamos en 1% al día". Ahora, siguiendo el camino de la idea de volver a pretender en algún momento tener un país un poco más normal, un país que no tenga por ejemplo, empleados públicos que cobren planes.

Te contábamos en la primera hora que el Gobierno va a dar de baja 8500 planes, potenciar trabajo a empleados públicos. Se puede dar planes, potenciar trabajo a los que no tengan laburo, pero no a un empleado público. Digo, ¿Podemos seguir pretendiendo vivir en un país normal o hay que renunciar a esta idea?

